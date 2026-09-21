Final Fantasy 7 Revelation kost 100 uur om te voltooien
In een interview met GameSpot laat Naoki Hamaguchi, director van Final Fantasy VII Revelation, weten dat de game zo'n honderd uur kost om volledig te voltooien. Het gaat hierbij om een ervaring waarbij we het verhaal afronden, iedere sidequest voltooien en de endgamecontent tot een einde brengen.
Het derde en laatste deel in de Final Fantasy VII Remake-trilogie verschijnt op 8 april 2027 en belooft het grootste deel binnen de serie te worden. Dat blijkt ook uit de aangegeven speeltijd, want iemand die alle verhalende content wil zien, moet daar zo'n honderd uur voor reserveren. Dat laat Hamaguchi weten in het gesprek met GameSpot. Uiteraard is dit niet van toepassing op de gemiddelde gamer. Focus je je namelijk enkel op het verhaal, dan doe je er aanzienlijk korter over. Ter vergelijking: Final Fantasy VII Rebirth vraagt ongeveer vijftig uur voor het voltooien van de campagne, negentig uur voor het voltooien van de campagne en zijactiviteiten en 160 uur voor de ‘Completionist’-ervaring.
Overigens is afgelopen week ook bekendgemaakt dat Final Fantasy VII Revelation zo'n 200 GB aan opslagruimte vereist. Mocht je dus altijd in opslagstress verkeren, dan kun je je bij dezen voorbereiden op een flinke download. Final Fantasy VII Revelation verschijnt op 8 april 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Wat denken jullie van honderd uur speeltijd? Is meer altijd beter, of mag dit ook gewoon een compacte ervaring zijn? Laat het weten in de reacties!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Oww gelukkig waarschijnlijk nog meer nutteloze quests.
Als het 30 uur verhalen en 70 uur nutteloze fetch-quests zijn die helemaal niets met het verhaal te maken hebben dan vind ik het zeer magertjes. Rebirth werd wat mij betreft geplaagd door deze nutteloze side quests. Dus ik gok dat ik deze even afwacht tot na de release...
Edit: Ik vind het oprecht jammer dat dit mijn meningen over de FF7 Remakes zijn. De originele FFVII is mijn favoriete game ooit
Is dat niet wat weinig voor een rasechte RPG tegenwoordig?
Dus 1 uur spelen is 2 gb?
100 uur gamen is wel het geld waard.
Ik vond FF7 remake al langdradig waarbij ik die sidequests al begon over te slaan, heb de dual pack maar grote kans dat ik rebirth laat voor wat het is of iemand moet mij kunnen overtuigen dat het de moeite waard is.
Gelukkig is de game dan niet voor mij die tijd heb ik niet
Kijk het verhaal van Revelation wel op YouTube. Deel 1 en 2 wel uitgespeeld maar deze sla ik over. 100 uur is teveel. Deel 2 vond ik van begin tot eind eigenlijk ook te lang en niet boeiend genoeg voor dat aantal uren.
Dit is goed nieuws imho.