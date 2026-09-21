Final Fantasy 7 Revelation kost 100 uur om te voltooien

In een interview met GameSpot laat Naoki Hamaguchi, director van Final Fantasy VII Revelation, weten dat de game zo'n honderd uur kost om volledig te voltooien. Het gaat hierbij om een ervaring waarbij we het verhaal afronden, iedere sidequest voltooien en de endgamecontent tot een einde brengen.

Het derde en laatste deel in de Final Fantasy VII Remake-trilogie verschijnt op 8 april 2027 en belooft het grootste deel binnen de serie te worden. Dat blijkt ook uit de aangegeven speeltijd, want iemand die alle verhalende content wil zien, moet daar zo'n honderd uur voor reserveren. Dat laat Hamaguchi weten in het gesprek met GameSpot. Uiteraard is dit niet van toepassing op de gemiddelde gamer. Focus je je namelijk enkel op het verhaal, dan doe je er aanzienlijk korter over. Ter vergelijking: Final Fantasy VII Rebirth vraagt ongeveer vijftig uur voor het voltooien van de campagne, negentig uur voor het voltooien van de campagne en zijactiviteiten en 160 uur voor de ‘Completionist’-ervaring.

Overigens is afgelopen week ook bekendgemaakt dat Final Fantasy VII Revelation zo'n 200 GB aan opslagruimte vereist. Mocht je dus altijd in opslagstress verkeren, dan kun je je bij dezen voorbereiden op een flinke download. Final Fantasy VII Revelation verschijnt op 8 april 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Wat denken jullie van honderd uur speeltijd? Is meer altijd beter, of mag dit ook gewoon een compacte ervaring zijn? Laat het weten in de reacties!