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gamescom 2026

Vergeet niet dat Final Fantasy VII Revelation naar de Switch 2 komt

Door Bram Noteboom
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Square Enix stoomt Final Fantasy VII Revelation klaar voor de release in april 2027. Tijdens de Nintendo Direct wordt nogmaals benadrukt dat de JRPG op de Switch 2 lanceert.

Met een korte trailer zien we de game in actie op de Nintendo Switch 2. De remake-trilogie nadert de epische conclusie en dankzij het feit dat Final Fantasy VII Revelation op alle platformen lanceert, zijn straks alle drie de games op alle consoles (en pc) speelbaar. Uiteraard moeten we nog even wachten op de launch van Final Fantasy VII Revelation, het felbegeerde derde deel, maar de tijd vliegt en straks hebben fans ook deze game in handen. Hoe de JRPG eruit ziet op de Switch 2? Dat kan je hieronder bekijken:

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Final Fantasy VII Revelation is beschikbaar vanaf 7 april 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo Direct
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5457 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation

Ontwikkelaar

Square Enix

Uitgever

Square Enix

Release

8 april 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Genoteerd!

0
Avatar Mark
Mark
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Ik ben het niet vergeten, maar deze game ga ik spelen op mijn PS5 Pro 😉

0
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