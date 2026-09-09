Vergeet niet dat Final Fantasy VII Revelation naar de Switch 2 komt
Square Enix stoomt Final Fantasy VII Revelation klaar voor de release in april 2027. Tijdens de Nintendo Direct wordt nogmaals benadrukt dat de JRPG op de Switch 2 lanceert.
Met een korte trailer zien we de game in actie op de Nintendo Switch 2. De remake-trilogie nadert de epische conclusie en dankzij het feit dat Final Fantasy VII Revelation op alle platformen lanceert, zijn straks alle drie de games op alle consoles (en pc) speelbaar. Uiteraard moeten we nog even wachten op de launch van Final Fantasy VII Revelation, het felbegeerde derde deel, maar de tijd vliegt en straks hebben fans ook deze game in handen. Hoe de JRPG eruit ziet op de Switch 2? Dat kan je hieronder bekijken:
Final Fantasy VII Revelation is beschikbaar vanaf 7 april 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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Ik ben het niet vergeten, maar deze game ga ik spelen op mijn PS5 Pro 😉