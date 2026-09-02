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gamescom 2026

Square Enix ontkracht privatiseringsgerucht met statement

Door Rudy Wijnberg
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Na geruchten dat Square Enix openstaat voor een deal met private investeerders, acht de Japanse uitgever het noodzakelijk om dat met een statement te ontkrachten. Het gerucht is gaan sneeuwballen nadat Investing de claim maakte dat grootaandeelhouder (18,5%) 3D Investment Partners kritiek leverde op het managementplan van Square Enix.

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Bovenstaande uitspraak was reden genoeg voor het Japanse Sentaku om op te pennen dat Square Enix privaat wilde gaan en daarbij de focus wilde leggen op buitenlandse investeerders. Hoewel Square Enix in het statement niet volledig de deur dichtgooit voor privatisering, zegt het bedrijf het volgende:

“The September issue of the monthly magazine Sentaku carried a report regarding the possibility of Square Enix Holdings Co., LTD. (the 'Company') going private. However, this information was not announced by the Company. No consideration is currently being given within the Company to taking the Company private.”

Mocht je meer van het statement verwachten, dan moet ik je helaas teleurstellen. Dit is namelijk letterlijk alles wat erin staat. Of dit verhaal nog een staartje krijgt, moet nog blijken, maar vooralsnog blijft Square Enix dezelfde koers varen.

Bron: Square Enix
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2492 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Final Fantasy VII Revelation

Ontwikkelaar

Square Enix

Uitgever

Square Enix

Release

Q2 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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