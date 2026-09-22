SEGA wou de Sonic-franchise ooit annuleren
De supersonische blauwe egel van SEGA heeft zo z'n ups en downs gekend. Sonic the Hedgehog heeft zeker goede games, maar tegelijk staan er ook voldoende middelmatige (of zelfs slechte) games op zijn cv. SEGA heeft dan ook ooit overwogen om er gewoon mee te kappen.
In een interview laat het hoofd van het Sonic Team, Takashi Iizuka, in zijn kaarten kijken. Hij blikt terug op 35 jaar Sonic en is niet bang om het ook over de mindere momenten te hebben. Toen het slecht ging met de reeks, heeft hij moeten 'vechten' met zijn bazen om de reeks toch maar levend te kunnen houden.
Momenteel is de reeks een stuk gezonder en dat is (volgens hem) grotendeels te danken aan de eerste live-action Sonic-film uit 2020. Die was zo populair (inmiddels zijn er al plannen voor een viijfde film), waardoor Sonic opnieuw 'bestaansrecht' kreeg bij SEGA. Nog een extra weetje: Shadow the Hedgehog moest eigenlijk ook 'sterven' (lees: uit de reeks gehaald worden), maar ook dat plan werd geschrapt door zijn enorme populariteit.
Wat zijn jouw favoriete momenten uit 35 jaar Sonic the Hedgehog? Laat het ons zeker weten!
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Altijd al een haat/liefde verhouding gehad met Sonic. Als character echt super tof, maar de games zijn vaak niet geweldig. Vooral in 3d werkt het voor mij gewoon niet.
wilde
Ze hebben het ook aan zichzelf te danken gehad dat Sonic ooit niet erg rendabel was. De kwaliteit was even ver te zoeken.
We hebben een nieuwe shadow the hedgehog game nodig
Ik zou er niet aan moeten denken...
Mijn meest favoriete game personage!