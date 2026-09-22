SEGA wou de Sonic-franchise ooit annuleren

De supersonische blauwe egel van SEGA heeft zo z'n ups en downs gekend. Sonic the Hedgehog heeft zeker goede games, maar tegelijk staan er ook voldoende middelmatige (of zelfs slechte) games op zijn cv. SEGA heeft dan ook ooit overwogen om er gewoon mee te kappen.

In een interview laat het hoofd van het Sonic Team, Takashi Iizuka, in zijn kaarten kijken. Hij blikt terug op 35 jaar Sonic en is niet bang om het ook over de mindere momenten te hebben. Toen het slecht ging met de reeks, heeft hij moeten 'vechten' met zijn bazen om de reeks toch maar levend te kunnen houden.

During the worst times, I was told by the higher-ups that we should cancel the entire franchise. I had to fight within the organization to keep the franchise as long as possible. Iizuka

Momenteel is de reeks een stuk gezonder en dat is (volgens hem) grotendeels te danken aan de eerste live-action Sonic-film uit 2020. Die was zo populair (inmiddels zijn er al plannen voor een viijfde film), waardoor Sonic opnieuw 'bestaansrecht' kreeg bij SEGA. Nog een extra weetje: Shadow the Hedgehog moest eigenlijk ook 'sterven' (lees: uit de reeks gehaald worden), maar ook dat plan werd geschrapt door zijn enorme populariteit.

Wat zijn jouw favoriete momenten uit 35 jaar Sonic the Hedgehog? Laat het ons zeker weten!