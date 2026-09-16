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Heel wat gameplay van 1001 Threads of Mizan te bewonderen

Door Simon Verbeke
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Tijdens gamescom werden heel wat veelbelovende games aangekondigd. Tussen die hele tsunami aan trailers zat ook 1001 Threads of Mizan, een coöperatieve game die gebaseerd is op Oosterse mythologie.

Op gamescom was er een demo van deze game beschikbaar (lees zeker onze bespreking ervan in de hands-on preview). Leuk natuurlijk als je erbij was in Keulen, maar onhandig voor degenen die niet tot in Duitsland zijn geraakt. Geen zorgen, want ontwikkelaar MBC Game Studio heeft nu een uitgebreide video online gezet van deze demo. Op deze manier kan iedereen een beeld krijgen van wat deze sprookjesachtige actiegame zoal te bieden heeft. We zien heel wat monsters, vliegende tapijten en zandstormen voorbijkomen: bekijk de beelden hier.

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1001 Threads of Mizan verschijnt op de PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc. Een precieze releasedatum is nog niet gekend.

Bron: MBC Game Studio
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 18 reviews 353 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot 1001 Threads of Mizan
1001 Threads of Mizan

Ontwikkelaar

MBC Game Studio

Uitgever

MBC Game Studio

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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