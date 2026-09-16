Heel wat gameplay van 1001 Threads of Mizan te bewonderen

Tijdens gamescom werden heel wat veelbelovende games aangekondigd. Tussen die hele tsunami aan trailers zat ook 1001 Threads of Mizan, een coöperatieve game die gebaseerd is op Oosterse mythologie.

Op gamescom was er een demo van deze game beschikbaar (lees zeker onze bespreking ervan in de hands-on preview). Leuk natuurlijk als je erbij was in Keulen, maar onhandig voor degenen die niet tot in Duitsland zijn geraakt. Geen zorgen, want ontwikkelaar MBC Game Studio heeft nu een uitgebreide video online gezet van deze demo. Op deze manier kan iedereen een beeld krijgen van wat deze sprookjesachtige actiegame zoal te bieden heeft. We zien heel wat monsters, vliegende tapijten en zandstormen voorbijkomen: bekijk de beelden hier.

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1001 Threads of Mizan verschijnt op de PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc. Een precieze releasedatum is nog niet gekend.