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gamescom 2026

Trailer 1001 Threads of Mizan gaat dieper in op de lore

Door Rudy Wijnberg
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Tijdens gamescom Opening Night Live 2026 is 1001 Threads of Mizan aangekondigd. Verrassend genoeg was de game ook nog eens speelbaar achter gesloten deuren en op de beursvloer. Voor iedereen die dat niet heeft meegekregen, heeft MBC Studios wat moois paraat. In de nieuwste trailer duiken we namelijk vol in de lore van 1001 Threads of Mizan.

Mocht je onze gamescom hands-on-preview van 1001 Threads of Mizan hebben gemist: in de game beleven we een eigen vertelling van Duizend-en-een-nacht, waarin we met drie spelers door een betoverende wereld vliegen. De co-opgame kent grote gevechten tegen mythische wezens, maar bevat tegelijkertijd ook grote open velden die we kunnen verkennen op ons vliegende tapijt.

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1001 Threads of Mizan kent nog geen releasedatum. De game is aangekondigd voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch en pc.

Bron: 1001 Threads of Mizan
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2473 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot 1001 Threads of Mizan
1001 Threads of Mizan

Ontwikkelaar

MBC Game Studio

Uitgever

MBC Game Studio

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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