Trailer 1001 Threads of Mizan gaat dieper in op de lore

Tijdens gamescom Opening Night Live 2026 is 1001 Threads of Mizan aangekondigd. Verrassend genoeg was de game ook nog eens speelbaar achter gesloten deuren en op de beursvloer. Voor iedereen die dat niet heeft meegekregen, heeft MBC Studios wat moois paraat. In de nieuwste trailer duiken we namelijk vol in de lore van 1001 Threads of Mizan.

Mocht je onze gamescom hands-on-preview van 1001 Threads of Mizan hebben gemist: in de game beleven we een eigen vertelling van Duizend-en-een-nacht, waarin we met drie spelers door een betoverende wereld vliegen. De co-opgame kent grote gevechten tegen mythische wezens, maar bevat tegelijkertijd ook grote open velden die we kunnen verkennen op ons vliegende tapijt.

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1001 Threads of Mizan kent nog geen releasedatum. De game is aangekondigd voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch en pc.