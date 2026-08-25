Vliegende tapijten en keiharde actie in 1001: Threads of Mizan
Als Midden-Oosterse mythologie, snoeiharde combat en vliegende tapijten je als muziek in de oren klinken, geef dan vooral 1001: Threads of Mizan een kans! In de zojuist onthulde game zien we een rijke wereld vol wezens die rechtstreeks uit de geschiedenisboeken lijken te zijn getrokken. En het mooiste? De game is in 3-player co-op speelbaar.
1001: Threads of Mizan biedt een solo- of co-op action-adventure waarin we de mythische wereld van Arabië verkennen. In de game bestijgen we vliegende tapijten en kunnen we met één van de drie hoofdpersonages spelen. Ieder personage biedt een andere moveset en effectiviteit tegen bepaalde wezens. Je hebt ze echter alle drie nodig, dus trommel wat vrienden op voor een toekomstige speelsessie met 1001: Threads of Mizan.
Wanneer 1001: Threads of Mizan komt te verschijnen, is vooralsnog onbekend. Wel is op de website te lezen dat de game verschijnt voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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