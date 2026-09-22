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Rockstar legt modders strengere regels op voor GTA 6

Door Rudy Wijnberg
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Op 19 november 2026 verschijnt Grand Theft Auto 6 eindelijk. Rockstar maakt zich op voor wat zomaar de grootste gamerelease ooit kan worden, en dat vereist nogal wat administratief werk. Zo is er bijvoorbeeld een geüpdatete versie van de modrichtlijnen verschenen. Dit uiteraard ter ‘bescherming’ van de GTA 6-ervaring.

Modding is zoals gewoonlijk toegestaan, ook voor Grand Theft Auto 6. De richtlijnen in de bron zijn dan ook van toepassing op iedere game binnen het Rockstar-portfolio. In de nieuwe versie van de richtlijnen valt te lezen dat de games ‘gerespecteerd moeten worden’. Logisch, maar wat betekent dat? Nou, vrij simpel. Modders mogen niet langer de storylines, plots, missies, personages en andere elementen van de verhalende totaalervaring van Rockstar Games aanpassen. Daarnaast is het niet toegestaan om maps, assets of personages uit diverse Rockstar-games te combineren. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om John Marston in GTA 6 te laten verschijnen.

GTA 6 Take Two opent jacht

Ook zijn er wat regels opgesteld voor potentiële multiplayerervaringen. Zo is het enkel toegestaan om multiplayer-mods via het officieel gelicenseerde Creator Platform uit te voeren. Of dit inhaakt op het GTA 6 Online gerucht afkomstig van Twitch-CEO Dan Clancy, moet nog blijken. Daarnaast is het absoluut niet toegestaan om de games binnen het Rockstar-portfolio dermate te modden dat deze speelbaar zijn op platforms waarop ze niet zijn uitgebracht. Zat jij dus te hopen op een fan-made pc-port van GTA 6, dan kun je die bij dezen op je buik schrijven.

Ben jij van het modden? Lees dan zeker even de nieuwe modrichtlijnen van Rockstar door! GTA 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series.

Bron: Rockstar
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2665 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar ghost
ghost
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Pc-versie confirmed.

0
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