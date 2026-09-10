Mocht jij één of beide Grand Theft Auto 6 Limited Edition-controllers willen bestellen, dan dien je je nu in de wachtrij aan te sluiten. Momenteel kent de online winkel van PlayStation namelijk grote drukte vanwege de GTA 6 DualSense-pre-orders!

Vandaag starten de pre-orders voor de Grand Theft Auto 6 Limited Edition DualSense-controllers. Beide varianten gaan nu in de verkoop, maar het lijkt erop dat de vraag naar deze accessoires groot is. Probeer je namelijk het item in je mandje te gooien, dan word je begroet door een scherm waarop je in de wachtrij wordt geplaatst. Mocht je je willen aansluiten, dan adviseer ik je om rechtstreeks via deze link naar de DualSense-productpagina te gaan. Vervolgens is het mogelijk om de juiste controller te selecteren door op het GTA 6-logo te klikken (wit voor de witte, zwart voor de zwarte). Mocht je liever via MediaMarkt bestellen, dan is dat inmiddels ook mogelijk. De witte GTA 6-controller staat nu te koop bij MediaMarkt!

Gameliner

Update 12:30: Mocht je er nog geen hebben weten te bemachtigen, dan kan het lonen om op Bol te kijken! De witte GTA 6 DualSense is te reserveren via deze link! De community is echter lekker bezig en heeft een manier gevonden om de wachtrij (soort van) te omzeilen. De tip van de gebruikers: Navigeer naar de "Exclusief"-sectie op deze pagina en klik op 'Toevoegen aan wagentje'. Hierdoor kun je meteen betalen!

Gameliner

Is het jou gelukt om één van de controllers te bemachtigen? Laat het weten in de comments!