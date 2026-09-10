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Update GTA 6 Limited Edition-controller bestellen? Sluit je aan in de rij

Door Rudy Wijnberg
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Mocht jij één of beide Grand Theft Auto 6 Limited Edition-controllers willen bestellen, dan dien je je nu in de wachtrij aan te sluiten. Momenteel kent de online winkel van PlayStation namelijk grote drukte vanwege de GTA 6 DualSense-pre-orders!

Vandaag starten de pre-orders voor de Grand Theft Auto 6 Limited Edition DualSense-controllers. Beide varianten gaan nu in de verkoop, maar het lijkt erop dat de vraag naar deze accessoires groot is. Probeer je namelijk het item in je mandje te gooien, dan word je begroet door een scherm waarop je in de wachtrij wordt geplaatst. Mocht je je willen aansluiten, dan adviseer ik je om rechtstreeks via deze link naar de DualSense-productpagina te gaan. Vervolgens is het mogelijk om de juiste controller te selecteren door op het GTA 6-logo te klikken (wit voor de witte, zwart voor de zwarte). Mocht je liever via MediaMarkt bestellen, dan is dat inmiddels ook mogelijk. De witte GTA 6-controller staat nu te koop bij MediaMarkt!

Wachtrij PlayStation Store GTA 6 controllerGameliner

Update 12:30: Mocht je er nog geen hebben weten te bemachtigen, dan kan het lonen om op Bol te kijken! De witte GTA 6 DualSense is te reserveren via deze link! De community is echter lekker bezig en heeft een manier gevonden om de wachtrij (soort van) te omzeilen. De tip van de gebruikers: Navigeer naar de "Exclusief"-sectie op deze pagina en klik op 'Toevoegen aan wagentje'. Hierdoor kun je meteen betalen!

Direct in mand GTA 6 controllerGameliner

Is het jou gelukt om één van de controllers te bemachtigen? Laat het weten in de comments!

Bron: PlayStation
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2569 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar Motocagebiker
Motocagebiker
lvl1 Press Start
39 minuten geleden

Ik heb 2 zwarte weten te bemachtigen 10 minuten geleden. Ze zijn er dus nog!!!

0
Avatar Minion_Bazz
Minion_Bazz
lvl1 Press Start
1 uur geleden

Beiden zijn uitverkocht op PlayStation Direct.

0
Avatar TheGa(y)mer
TheGa(y)mer
lvl3 XP Farmer
1 uur geleden

Natuurlijk weer een wachtrij.
Gelukkig kan je nog wel een echte eigenaar worden.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl18 Mythic Member
2 uur geleden

Veel plezier voor degenen die er 1 hebben kunnen bemachtigen. Hopelijk zijn er zoveel mogelijk naar mensen gegaan die de controller zelf graag willen hebben en niet voor belachelijke prijzen doorverkopen.

Las ook al dat Metroid Ravenous Special Edition voor 300 dollar op e-bay staat.

0
Avatar Vanduul42
Vanduul42
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Ik heb de witte bij MM kunnen bemachtigen en net paar min geleden de zwarte via PS. Het gaat nu wel snel via de PS store.

0
Avatar thomasje2626
thomasje2626
lvl2 Journey Awaits!
2 uur geleden bewerkt

Ik heb zojuist een bestelling geplaatst, dank voor alle tips! Ik heb alleen nog geen bevestigingsmail gehad. Klopt dit?

Edt: zo’n twee uur later heb ik de bevestiging ook binnen!

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Gelukt!

4
Avatar Gusanito
Gusanito
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden bewerkt

Ik kan nu op https://direct.playstation.com/nl-nl/ ook iets naar beneden scrollen en onder het kopje EXCLUSIEF direct de Zwarte variant in de winkelmand stoppen en zo de wachtrij overslaan.

De grootste drukte lijkt sowieso voorbij op de site van Playstation Direct. Ik was in een nieuwe wachtrij gegaan en was binnen 7 minuten al aan de beurt.

0
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