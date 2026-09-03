Dit zijn de GTA 6 Limited Edition DualSense-controllers
Wil jij de schoonheid van Vice City in je handpalm hebben? Check dan nu de Grand Theft Auto 6 Limited Edition DualSense-controllers!
PlayStation pakt uit met een tweetal prachtige Limited Edition DualSense-controllers. De Limited Edition kent twee varianten, wat natuurlijk inspeelt op de twee hoofdrolspelers Lucia en Jason. Zowel de zwarte als de witte controller kennen echter dezelfde kenmerken. Zo siert het logo de touchpad, zien we palmbladdetails en is de controller voorzien van een glanzende afwerking rond de thumbsticks.
Beide GTA 6 Limited Edition DualSense-controllers zijn vanaf 10 september om 10:00 uur lokale tijd te pre-orderen via de link in de bron. Vervolgens moet je helaas even wachten. De Grand Theft Auto 6-controllers worden pas op 19 november 2026 geleverd. De Grand Theft Auto 6-controllers kennen een adviesprijs van €84,99.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Ik vind die zwarte versie funky