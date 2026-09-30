Bekende locaties uit Florida ontbreken in Grand Theft Auto 6

Had jij de ijdele hoop om een vliegticket naar Florida te besparen door een virtuele rondreis door GTA 6's Leonida County te maken? Laat je ticket dan nog maar even staan. In de exclusieve GTA 6-preview van Game Informer wordt namelijk vermeld dat pretparken zoals Disney World en het NASA Space Center in de game ontbreken.

Grand Theft Auto 6 belooft een tjokvolle game te worden waarin iedereen zijn wildste fantasieën kan uitleven. Toch blijkt uit de Game Informer-preview dat niet alle dromen uitkomen. Zo geeft Paul MacPherson, Vice President of Environmental Art bij Rockstar Games, aan in het veertien pagina's tellende preview van het gamingblad. Tijdens de previewsessie vraagt GI naar de mogelijkheid van een parodie op bekende locaties in Florida. Daarbij moet gedacht worden aan Disney World, het NASA Space Center en de Space Force-basis in Cape Canaveral. Hoewel MacPherson bevestigt dat deze locaties niet exact in de game zitten, wordt niet direct uitgesloten dat er alternatieven komen.

Dat er geen parodie van komt, wil immers niet zeggen dat er geen soortgelijke locaties bestaan. Zo blijkt ook uit MacPhersons antwoord op de vraag naar de locaties:

“We have to constantly evaluate the diversity of landscapes, towns, structures, landmarks, vistas, plant species, rock formations, and everything else before we work with design and narrative to distill a list down that best works with and serves the game’s needs. So, while we may not have those exact locations, everything we have is geared to getting that full Florida experience!”

Het lijkt er dan ook op dat Rockstar nog wat onderdelen geheim heeft weten te houden tijdens de uitvoerige speelsessie van GI. Wat dat precies gaat zijn, is natuurlijk nog onbekend. Willen we dat überhaupt weten? GTA 6 verschijnt immers al op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series.

Meer lezen over de nieuwe GTA 6-informatie? Check dan eens het volgende artikel, want tijdens de preview is duidelijk geworden dat Grand Theft Auto 6 een uitgebreid weersysteem en 170 verschillende dieren krijgt!