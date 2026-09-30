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Bekende locaties uit Florida ontbreken in Grand Theft Auto 6

Door Rudy Wijnberg
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Had jij de ijdele hoop om een vliegticket naar Florida te besparen door een virtuele rondreis door GTA 6's Leonida County te maken? Laat je ticket dan nog maar even staan. In de exclusieve GTA 6-preview van Game Informer wordt namelijk vermeld dat pretparken zoals Disney World en het NASA Space Center in de game ontbreken.

Grand Theft Auto 6 Locations1

Grand Theft Auto 6 belooft een tjokvolle game te worden waarin iedereen zijn wildste fantasieën kan uitleven. Toch blijkt uit de Game Informer-preview dat niet alle dromen uitkomen. Zo geeft Paul MacPherson, Vice President of Environmental Art bij Rockstar Games, aan in het veertien pagina's tellende preview van het gamingblad. Tijdens de previewsessie vraagt GI naar de mogelijkheid van een parodie op bekende locaties in Florida. Daarbij moet gedacht worden aan Disney World, het NASA Space Center en de Space Force-basis in Cape Canaveral. Hoewel MacPherson bevestigt dat deze locaties niet exact in de game zitten, wordt niet direct uitgesloten dat er alternatieven komen.

Dat er geen parodie van komt, wil immers niet zeggen dat er geen soortgelijke locaties bestaan. Zo blijkt ook uit MacPhersons antwoord op de vraag naar de locaties:

“We have to constantly evaluate the diversity of landscapes, towns, structures, landmarks, vistas, plant species, rock formations, and everything else before we work with design and narrative to distill a list down that best works with and serves the game’s needs. So, while we may not have those exact locations, everything we have is geared to getting that full Florida experience!”

Grand Theft Auto 6 Locations

Het lijkt er dan ook op dat Rockstar nog wat onderdelen geheim heeft weten te houden tijdens de uitvoerige speelsessie van GI. Wat dat precies gaat zijn, is natuurlijk nog onbekend. Willen we dat überhaupt weten? GTA 6 verschijnt immers al op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series.

Meer lezen over de nieuwe GTA 6-informatie? Check dan eens het volgende artikel, want tijdens de preview is duidelijk geworden dat Grand Theft Auto 6 een uitgebreid weersysteem en 170 verschillende dieren krijgt!

Bron: Game Informer
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 352 reviews 2690 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar TheGa(y)mer
TheGa(y)mer
lvl4 Reply Goblin
2 uur geleden

"dat pretparken zoals Disney World en het NASA Space Center in de game ontbreken."
Jammer had Donald een knuffel willen geven, Mickey een schop willen geven en met Goofy e.o.a. heist te willen voorbereiden om een spacecraft van het NASA Space Center te willen stelen. 🤣

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