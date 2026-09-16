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Aliens: Fireteam Elite 2 komt pas later naar de Switch 2

Door Simon Verbeke
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Ongeveer een maandje geleden konden we weer heerlijk aliens omver knallen in Aliens: Fireteam Elite 2. De game verscheen al op consoles en pc, maar de Switch 2 moest even wachten. Die wachttijd wordt nu jammer genoeg nog wat verlengd.

Ontwikkelaar Cold Iron Studios heeft in een officieel statement laten weten dat de Switch 2-versie van de game nog niet helemaal klaar is voor release. Normaal gezien ging die deze maand uitkomen, maar de release wordt dus verlegd naar het begin van 2027. Een precieze datum is op dit moment nog niet gegeven. De reden voor het uitstel: de ontwikkelaar wil ons de best mogelijke versie van de game kunnen geven en heeft daar meer tijd voor nodig.

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Aliens: Fireteam Elite 2 is nu al te spelen op PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc. Lees meer over de game in onze review.

Bron: Cold Iron Studios
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 18 reviews 351 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Aliens: Fireteam Elite 2
Aliens: Fireteam Elite 2

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Cold Iron Studios LLC

Uitgever

Daybreak Game Company

Release

25 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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