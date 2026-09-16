Aliens: Fireteam Elite 2 komt pas later naar de Switch 2

Ongeveer een maandje geleden konden we weer heerlijk aliens omver knallen in Aliens: Fireteam Elite 2. De game verscheen al op consoles en pc, maar de Switch 2 moest even wachten. Die wachttijd wordt nu jammer genoeg nog wat verlengd.

Ontwikkelaar Cold Iron Studios heeft in een officieel statement laten weten dat de Switch 2-versie van de game nog niet helemaal klaar is voor release. Normaal gezien ging die deze maand uitkomen, maar de release wordt dus verlegd naar het begin van 2027. Een precieze datum is op dit moment nog niet gegeven. De reden voor het uitstel: de ontwikkelaar wil ons de best mogelijke versie van de game kunnen geven en heeft daar meer tijd voor nodig.

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Aliens: Fireteam Elite 2 is nu al te spelen op PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc. Lees meer over de game in onze review.