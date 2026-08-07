Bekijk twee minuten co-op-actie van Aliens: Fireteam Elite 2
Waar we in Alien: Isolation 2 moeten vrezen voor ons leven, zijn we in Aliens: Fireteam Elite 2 oppermachtig. Zo blijkt maar weer uit de Aliens: Fireteam Elite 2 - Co-Op Showcase die vannacht is uitgezonden. Bekijk nu ruim twee minuten aan spectaculaire co-op-gameplay.
Bepakt met flink wat wapens trekken we er op 25 augustus op uit om flink wat Xenomorphs overhoop te knallen. In de aankomende third-person shooter spelen we wederom als een marinier die de confrontatie aangaat met hordes aan diverse aliens. Dat doe je echter niet alleen, maar in een squad van vier spelers. Kies je klasse, pak je wapens en versla hordes aliens.
Aliens: Fireteam Elite 2 verschijnt op 25 augustus voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Later in de herfst komt de game ook naar Nintendo Switch 2.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Poll: Wat gaat de Beste Game van Augustus 2026 worden?
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Releasedatum Aliens: Fireteam Elite 2 prijsgegeven
Via een bijzonder korte, maar tegelijkertijd krachtige trailer worden we verwend met de aanstaande releasedatum van Aliens: Fireteam Elite 2.0 reacties
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Trailer
Aliens: Fireteam Elite 2 biedt chaotische co-op actie
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Dat ziet er goed uit. Wist niet dat die al zo snel
Uit komt!
Oww dit ziet er best tof uit.