Bekijk twee minuten co-op-actie van Aliens: Fireteam Elite 2

Waar we in Alien: Isolation 2 moeten vrezen voor ons leven, zijn we in Aliens: Fireteam Elite 2 oppermachtig. Zo blijkt maar weer uit de Aliens: Fireteam Elite 2 - Co-Op Showcase die vannacht is uitgezonden. Bekijk nu ruim twee minuten aan spectaculaire co-op-gameplay.

Bepakt met flink wat wapens trekken we er op 25 augustus op uit om flink wat Xenomorphs overhoop te knallen. In de aankomende third-person shooter spelen we wederom als een marinier die de confrontatie aangaat met hordes aan diverse aliens. Dat doe je echter niet alleen, maar in een squad van vier spelers. Kies je klasse, pak je wapens en versla hordes aliens.

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Aliens: Fireteam Elite 2 verschijnt op 25 augustus voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Later in de herfst komt de game ook naar Nintendo Switch 2.