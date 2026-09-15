PowerWash Simulator 2 krijgt bezoek van... Barbie?
Het geweldige PowerWash Simulator 2 is niet vies (pun intended) van een cross-over hier en daar. Star Wars kwam al voorbij, maar later dit jaar krijgt de game bezoek van een toch wel best verrassende gast.
Barbie komt naar PowerWash Simulator 2
Jazeker, het 'Dreamhouse' van Barbie oogt momenteel wat vuil en je weet wat dat betekent: tijd om je schoonmaakspullen klaar te zetten, want alles moet er uiteindelijk weer spik en span uitzien! Oh ja, hopelijk ben je fan van roze, want deze kleur is alomtegenwoordig in de wereld van Barbie. Het Barbie Pack komt aan het einde van dit jaar naar PowerWash Simulator 2 en zal je €7.99 kosten. Bekijk hier alvast een trailer zodat je helemaal voorbereid bent.
PowerWash Simulator 2 is te spelen op PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch 2 en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Yes! Ik ben bijna door de standaard missies heen, beetje Trophy hunten nog en dan met Barbie aan de slag!
Heerlijk!
En ja PWS2 is echt heerlijk ontspannen. Dè ideale game ook voor op je Steamdeck 👍👍👍
Psssssssss....ting.....pssssss...ting..ting.....pssssss....ting
aaahhhhh de endorfine.... 🤤🤤🤤🤤🤤
Barbie wil ook wel eens wonder ondergespoten blijkbaar 😅 ... sorry kon het niet laten 😇🤣
Is hier werkelijk animo voor? 🤦🏼