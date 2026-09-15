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PowerWash Simulator 2 krijgt bezoek van... Barbie?

Door Simon Verbeke
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Het geweldige PowerWash Simulator 2 is niet vies (pun intended) van een cross-over hier en daar. Star Wars kwam al voorbij, maar later dit jaar krijgt de game bezoek van een toch wel best verrassende gast.

Barbie komt naar PowerWash Simulator 2

Jazeker, het 'Dreamhouse' van Barbie oogt momenteel wat vuil en je weet wat dat betekent: tijd om je schoonmaakspullen klaar te zetten, want alles moet er uiteindelijk weer spik en span uitzien! Oh ja, hopelijk ben je fan van roze, want deze kleur is alomtegenwoordig in de wereld van Barbie. Het Barbie Pack komt aan het einde van dit jaar naar PowerWash Simulator 2 en zal je €7.99 kosten. Bekijk hier alvast een trailer zodat je helemaal voorbereid bent.

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PowerWash Simulator 2 is te spelen op PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch 2 en pc.

Bron: FuturLab
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 18 reviews 350 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot PowerWash Simulator 2
PowerWash Simulator 2

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

FuturLab

Uitgever

FuturLab

Release

23 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Gonads
Gonads
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden bewerkt

Yes! Ik ben bijna door de standaard missies heen, beetje Trophy hunten nog en dan met Barbie aan de slag!
Heerlijk!

En ja PWS2 is echt heerlijk ontspannen. Dè ideale game ook voor op je Steamdeck 👍👍👍

Psssssssss....ting.....pssssss...ting..ting.....pssssss....ting
aaahhhhh de endorfine.... 🤤🤤🤤🤤🤤

1
Avatar Gamer4life
Gamer4life
lvl8 Achievement Hunter
2 uur geleden

Barbie wil ook wel eens wonder ondergespoten blijkbaar 😅 ... sorry kon het niet laten 😇🤣

1
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden

Is hier werkelijk animo voor? 🤦🏼

0
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