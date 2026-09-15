PowerWash Simulator 2 krijgt bezoek van... Barbie?

Het geweldige PowerWash Simulator 2 is niet vies (pun intended) van een cross-over hier en daar. Star Wars kwam al voorbij, maar later dit jaar krijgt de game bezoek van een toch wel best verrassende gast.

Barbie komt naar PowerWash Simulator 2

Jazeker, het 'Dreamhouse' van Barbie oogt momenteel wat vuil en je weet wat dat betekent: tijd om je schoonmaakspullen klaar te zetten, want alles moet er uiteindelijk weer spik en span uitzien! Oh ja, hopelijk ben je fan van roze, want deze kleur is alomtegenwoordig in de wereld van Barbie. Het Barbie Pack komt aan het einde van dit jaar naar PowerWash Simulator 2 en zal je €7.99 kosten. Bekijk hier alvast een trailer zodat je helemaal voorbereid bent.

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PowerWash Simulator 2 is te spelen op PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch 2 en pc.