PowerWash Simulator 2 krijgt Star Wars pack op 16 juli

Als je denkt aan Star Wars, dan denk je waarschijnlijk aan dingen als light sabers, X-wings, vreemde planeten en allerlei vreemde soorten levensvormen van obscure planten en niet zozeer aan schoonmaken. Toch is dat laatste precies wat de crossover tussen PowerWash Simulator 2 en Star Wars inhoudt.

Dat er een samenwerking gaande is tussen PowerWash Simulator en Star Wars, dat was al wel bekend. Maar met de nieuwe trailer die tijdens de Future Games Show gepresenteerd werd is nu ook de releasedatum van deze Star Wars pack bekendgemaakt. Over een maand kun je je skills als schoonmaker laten zien in de vliegende objecten van Star Wars. Voordat een X-Wing op missie gaat, kun jij er voor zorgen dat deze spik en span is om door de ruimte te gaan reizen. Immers wil je binnen het sterrenstelstel wel een beetje goed voor de dag komen natuurlijk. Komende maand wordt de game dus omgedoopt tot StarWash Simulator.

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De Star Wars pack komt op 16 juli 2026 naar pc, Xbox Series X|S, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.