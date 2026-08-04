Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Eerste Game Pass augustus 2026 line-up vooral interessant voor Premium-leden

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

XBOX presenteert de eerste line-up van Game Pass augustus 2026. Niet veel 'Day One'-games, maar wel titels die straks speelbaar zijn voor Premium-leden.

Ja, zo kunnen we de selectie wel samenvatten. Vandaag kunnen Ultimate-leden natuurlijk aan de haal met Beast of Reincarnation, maar dat is voorlopig ook even de laatste grote game die te spelen valt via Game Pass Ultimate. Gelukkig kun je alsnog dit weekend profiteren van je luxe-abbo, want je krijgt wel vroegtijdig toegang tot de Gears of War: E-Day Open Beta. Verder worden vooral de Premium-spelers verwend met nieuwe toevoegingen. Hier is het overzicht:

GameDatumType abonnement
Monsters are Coming!6 augustus 2026Nu met Game Pass Premium
PowerWash Simulator 26 augustus 2026Nu met Game Pass Premium
Bounty Star11 augustus 2026Nu met Game Pass Premium
Date Everything!11 augustus 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
Grounded 211 augustus 2026Nu met Game Pass Premium
Ball x Pit12 augustus 2026Nu met Game Pass Premium
Cricket 2613 augustus 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
Mio: Memories in Orbit13 augustus 2026Nu met Game Pass Premium
Sandustry13 augustus 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Egging On18 augustus 2026Nu met Game Pass Premium

XBOX Game Pass augustus 2026

Daarnaast kunnen spelers extra hard aan de slag in Call of Duty: Warzone met de Game Pass Pack 7 en kunnen sportliefhebbers alvast een voorproefje draaien via de EA Sports Madden NFL 27: EA Play Early Access Trial. Uiteraard gaan een aan titels ons ook weer verlaten. Tenminste, ze worden uit Game Pass gesloopt. Je hebt tot 15 augustus 2026 om de volgende games uit te spelen:

  • Menace
  • Atlas Fallen
  • Aliens: Firesteam Elite
  • Firewatch

Is er een game die je graag opstart via Game Pass deze maand? Laat het vooral even weten.

Bron: XBOX Wire
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot PowerWash Simulator 2
PowerWash Simulator 2

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

FuturLab

Uitgever

FuturLab

Release

23 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Daydreamer
Daydreamer
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 week geleden om 18:45

De 28e komt Resonance dus ben nog steeds tevreden met gp

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl11 Commander
1 week geleden om 17:35

En daarom lekker zelf je games kopen in plaats van afhankelijk zijn van een streamingdienst die bepaalt wat jij wil en niet kan spelen.

0
Avatar Larv
Larv
lvl6 Combo Juggler
1 week geleden om 17:29

Hopelijk bevat de tweede wave wat meer games die mijn ding zijn. Kwaad kan het niet, vorige maand hebben ze vrij wat games toegevoegd die ik nog moet spelen.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl16 Legend in the Making
1 week geleden om 16:43

Nou aangezien Beast of reincarnation middelmaat blijkt is het toch een redelijke matige maand voor gamepass bezitters.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord