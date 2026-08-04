XBOX presenteert de eerste line-up van Game Pass augustus 2026. Niet veel 'Day One'-games, maar wel titels die straks speelbaar zijn voor Premium-leden.

Ja, zo kunnen we de selectie wel samenvatten. Vandaag kunnen Ultimate-leden natuurlijk aan de haal met Beast of Reincarnation, maar dat is voorlopig ook even de laatste grote game die te spelen valt via Game Pass Ultimate. Gelukkig kun je alsnog dit weekend profiteren van je luxe-abbo, want je krijgt wel vroegtijdig toegang tot de Gears of War: E-Day Open Beta. Verder worden vooral de Premium-spelers verwend met nieuwe toevoegingen. Hier is het overzicht:

Game Datum Type abonnement Monsters are Coming! 6 augustus 2026 Nu met Game Pass Premium PowerWash Simulator 2 6 augustus 2026 Nu met Game Pass Premium Bounty Star 11 augustus 2026 Nu met Game Pass Premium Date Everything! 11 augustus 2026 Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass Grounded 2 11 augustus 2026 Nu met Game Pass Premium Ball x Pit 12 augustus 2026 Nu met Game Pass Premium Cricket 26 13 augustus 2026 Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass Mio: Memories in Orbit 13 augustus 2026 Nu met Game Pass Premium Sandustry 13 augustus 2026 Game Pass Ultimate en PC Game Pass Egging On 18 augustus 2026 Nu met Game Pass Premium

Daarnaast kunnen spelers extra hard aan de slag in Call of Duty: Warzone met de Game Pass Pack 7 en kunnen sportliefhebbers alvast een voorproefje draaien via de EA Sports Madden NFL 27: EA Play Early Access Trial. Uiteraard gaan een aan titels ons ook weer verlaten. Tenminste, ze worden uit Game Pass gesloopt. Je hebt tot 15 augustus 2026 om de volgende games uit te spelen:

Menace

Atlas Fallen

Aliens: Firesteam Elite

Firewatch

Is er een game die je graag opstart via Game Pass deze maand? Laat het vooral even weten.