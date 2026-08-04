Eerste Game Pass augustus 2026 line-up vooral interessant voor Premium-leden
XBOX presenteert de eerste line-up van Game Pass augustus 2026. Niet veel 'Day One'-games, maar wel titels die straks speelbaar zijn voor Premium-leden.
Ja, zo kunnen we de selectie wel samenvatten. Vandaag kunnen Ultimate-leden natuurlijk aan de haal met Beast of Reincarnation, maar dat is voorlopig ook even de laatste grote game die te spelen valt via Game Pass Ultimate. Gelukkig kun je alsnog dit weekend profiteren van je luxe-abbo, want je krijgt wel vroegtijdig toegang tot de Gears of War: E-Day Open Beta. Verder worden vooral de Premium-spelers verwend met nieuwe toevoegingen. Hier is het overzicht:
|Game
|Datum
|Type abonnement
|Monsters are Coming!
|6 augustus 2026
|Nu met Game Pass Premium
|PowerWash Simulator 2
|6 augustus 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Bounty Star
|11 augustus 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Date Everything!
|11 augustus 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
|Grounded 2
|11 augustus 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Ball x Pit
|12 augustus 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Cricket 26
|13 augustus 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
|Mio: Memories in Orbit
|13 augustus 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Sandustry
|13 augustus 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|Egging On
|18 augustus 2026
|Nu met Game Pass Premium
Daarnaast kunnen spelers extra hard aan de slag in Call of Duty: Warzone met de Game Pass Pack 7 en kunnen sportliefhebbers alvast een voorproefje draaien via de EA Sports Madden NFL 27: EA Play Early Access Trial. Uiteraard gaan een aan titels ons ook weer verlaten. Tenminste, ze worden uit Game Pass gesloopt. Je hebt tot 15 augustus 2026 om de volgende games uit te spelen:
- Menace
- Atlas Fallen
- Aliens: Firesteam Elite
- Firewatch
Is er een game die je graag opstart via Game Pass deze maand? Laat het vooral even weten.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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De 28e komt Resonance dus ben nog steeds tevreden met gp
En daarom lekker zelf je games kopen in plaats van afhankelijk zijn van een streamingdienst die bepaalt wat jij wil en niet kan spelen.
Hopelijk bevat de tweede wave wat meer games die mijn ding zijn. Kwaad kan het niet, vorige maand hebben ze vrij wat games toegevoegd die ik nog moet spelen.
Nou aangezien Beast of reincarnation middelmaat blijkt is het toch een redelijke matige maand voor gamepass bezitters.