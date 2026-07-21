Via XBOX Wire is de tweede selectie aan XBOX Game Pass-titels voor juli 2026 vrijgegeven. Het paradepaardje is uiteraard Halo: Campaign Evolved, maar ook andere titels worden in het zonnetje gezet.

Ja, het is logischerwijs dé launchweek van Halo: Campaign Evolved, mits je met de Early Access aan de slag gaat. Vanaf 23 juli 2026 is het mogelijk de remake aan de vernieuwde tand te voelen, al zijn er daarnaast ook andere games die het proberen waard zijn. Denk maar aan de snoeiharde Hell is Us, het bijzonder ogende Beast of Reincarnation, de competitieve Mistfall Hunters en nog veel meer. Hieronder lees je het volledige overzicht.

Game Datum Type abonnement The Planet Crafter 21 juli 2026 Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass Shift at Midnight 22 juli 2026 Game Pass Ultimate en PC Game Pass Hell is Us 23 juli 2026 Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass Halo: Campaign Evolved 28 juli 2026 Game Pass Ultimate en PC Game Pass Mistfall Hunter 30 juli 2026 Game Pass Ultimate en PC Game Pass Corsair Cove 31 juli 2026 Game Pass Ultimate en PC Game Pass Heretic + Hexen 4 augustus 2026 Nu met Game Pass Premium Beast of Reincarnation 4 augustus 2026 Game Pass Ultimate en PC Game Pass

Maar ja, XBOX geeft en XBOX neemt. Naast de in-game voordelen die je kan claimen voor Zenless Zone Zero, moet je toch echt rekening gaan houden met een line-up die komt te verdwijnen op 31 juli 2026. Het gaat om de volgende titels:

Back to the Dawn

Celeste

Crusader Kings 3

Mount & Blade 2: Bannerlord

My Friendly Neighborhood

Rain World

Sniper Elite Resistance

Whiskerwood

Zitten er games tussen waarmee jij graag aan de slag gaat? Laat het ons vooral weten in de comments!