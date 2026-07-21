Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Halo: Campaign Evolved staat centraal in Game Pass juli 2026 line-up

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Via XBOX Wire is de tweede selectie aan XBOX Game Pass-titels voor juli 2026 vrijgegeven. Het paradepaardje is uiteraard Halo: Campaign Evolved, maar ook andere titels worden in het zonnetje gezet.

Ja, het is logischerwijs dé launchweek van Halo: Campaign Evolved, mits je met de Early Access aan de slag gaat. Vanaf 23 juli 2026 is het mogelijk de remake aan de vernieuwde tand te voelen, al zijn er daarnaast ook andere games die het proberen waard zijn. Denk maar aan de snoeiharde Hell is Us, het bijzonder ogende Beast of Reincarnation, de competitieve Mistfall Hunters en nog veel meer. Hieronder lees je het volledige overzicht.

GameDatumType abonnement
The Planet Crafter21 juli 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
Shift at Midnight22 juli 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Hell is Us23 juli 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
Halo: Campaign Evolved28 juli 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Mistfall Hunter30 juli 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Corsair Cove31 juli 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Heretic + Hexen4 augustus 2026Nu met Game Pass Premium
Beast of Reincarnation4 augustus 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass

XBOX Game Pass juli 2026 wave 2 Halo

Maar ja, XBOX geeft en XBOX neemt. Naast de in-game voordelen die je kan claimen voor Zenless Zone Zero, moet je toch echt rekening gaan houden met een line-up die komt te verdwijnen op 31 juli 2026. Het gaat om de volgende titels:

  • Back to the Dawn
  • Celeste
  • Crusader Kings 3
  • Mount & Blade 2: Bannerlord
  • My Friendly Neighborhood
  • Rain World
  • Sniper Elite Resistance
  • Whiskerwood

Zitten er games tussen waarmee jij graag aan de slag gaat? Laat het ons vooral weten in de comments!

Bron: Xbox Wire
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5179 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved

Ontwikkelaar

Halo Studios

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

28 juli 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl8 Achievement Hunter
3 minuten geleden

Voor Halootje gaan we eens goed zitten. Die kwam vroeger wel binnen. Met name ook door het mega verhaal en de meeslepende filmpjes tussendoor.

0
Avatar Kluut
Kluut
lvl8 Achievement Hunter
20 minuten geleden

Ik weet niet met Halo op de PS5. Eerder al gespeeld en daarom een behoorlijk prijskaartje voor ook nog een soort van code in de box.
Campaign spelen en je bent klaar als het ware.
Wat me ook tegen staat is dat je een microsoft account moet koppelen aan je PS5. Hoezo dan voor een single player?
Zijn er hier playstation spelers die dit gaan spelen?

1
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl12 Clout Farmer
30 minuten geleden

Heretic en Hexen heb ik zoveel gespeeld vroeger

1
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord