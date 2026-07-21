Halo: Campaign Evolved staat centraal in Game Pass juli 2026 line-up
Via XBOX Wire is de tweede selectie aan XBOX Game Pass-titels voor juli 2026 vrijgegeven. Het paradepaardje is uiteraard Halo: Campaign Evolved, maar ook andere titels worden in het zonnetje gezet.
Ja, het is logischerwijs dé launchweek van Halo: Campaign Evolved, mits je met de Early Access aan de slag gaat. Vanaf 23 juli 2026 is het mogelijk de remake aan de vernieuwde tand te voelen, al zijn er daarnaast ook andere games die het proberen waard zijn. Denk maar aan de snoeiharde Hell is Us, het bijzonder ogende Beast of Reincarnation, de competitieve Mistfall Hunters en nog veel meer. Hieronder lees je het volledige overzicht.
|Game
|Datum
|Type abonnement
|The Planet Crafter
|21 juli 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
|Shift at Midnight
|22 juli 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|Hell is Us
|23 juli 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
|Halo: Campaign Evolved
|28 juli 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|Mistfall Hunter
|30 juli 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|Corsair Cove
|31 juli 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|Heretic + Hexen
|4 augustus 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Beast of Reincarnation
|4 augustus 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Maar ja, XBOX geeft en XBOX neemt. Naast de in-game voordelen die je kan claimen voor Zenless Zone Zero, moet je toch echt rekening gaan houden met een line-up die komt te verdwijnen op 31 juli 2026. Het gaat om de volgende titels:
- Back to the Dawn
- Celeste
- Crusader Kings 3
- Mount & Blade 2: Bannerlord
- My Friendly Neighborhood
- Rain World
- Sniper Elite Resistance
- Whiskerwood
Zitten er games tussen waarmee jij graag aan de slag gaat? Laat het ons vooral weten in de comments!
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Ik weet niet met Halo op de PS5. Eerder al gespeeld en daarom een behoorlijk prijskaartje voor ook nog een soort van code in de box.
Campaign spelen en je bent klaar als het ware.
Wat me ook tegen staat is dat je een microsoft account moet koppelen aan je PS5. Hoezo dan voor een single player?
Zijn er hier playstation spelers die dit gaan spelen?
Heretic en Hexen heb ik zoveel gespeeld vroeger