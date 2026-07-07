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XBOX Game Pass juli 2026 verrijkt Premium-aanbod

Door Bram Noteboom

De eerste selectie aan titels voor XBOX Game Pass juli 2026 is zojuist aangekondigd. Vooral spelers met de Premium-tier kunnen met veel games aan de slag.

Om men goed warm te draaien voor Gears of War: E-Day wordt Gears of War: Reloaded vroegtijdig naar de lagere tiers gebracht. Daarnaast komt ook Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 eindelijk naar alle onderdelen van Game Pass, behalve de Essential-tier. Verder laat XBOX weten dat de 1.0-versie van Palworld te spelen valt via XBOX Game Pass en komen er nog meer geliefde titels naar de online dienst van Microsoft. Check hier het volledige overzicht:

GameDatumType abonnement
Gears of War: Reloaded9 juli 2026Nu met Game Pass Premium
Tamashika9 juli 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
Ascend to Zero13 juli 2026Game Pass Ultimate, PC Game Pass
PBA Pro Bowling 202614 juli 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
Quarantine Zone: The Last Check15 juli 2026Nu met Game Pass Premium
Mavrix by Matt Jones16 juli 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
FixForce17 juli 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
Fogpiercer17 juli 2026Game Pass Ultimate, PC Game Pass
The Planet Crafter21 juli 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 221 juli 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass

XBOX Game Pass juli 2026 wave 2 Premium

Met een Game Pass-abonnement krijg je deze maand ook toegang tot extra goodies voor de free-to-play games League of Legends en Wuthering Waves. Verder verlaten er op 15 juli 2026 wel een hoop titels de service. Je hebt dus nog een paar dagen tijd om de volgende games uit te spelen:

  • Dungeons of Hinterberg
  • EA Sports Football Club 24
  • Stellaris
  • Golf With Your Friends
  • Minami Lane
  • Powerwash Simulator
  • Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition
  • Splitgate: Arena Reloaded
  • Super Fantasy Kingdom (Game Preview)
  • Techtonica (Game Preview)

Kan deze selectie jou bekoren? Of wacht je op specifieke games? Laat het ons vooral weten.

Bron: XBOX Wire
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5106 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Gears of War: Reloaded
Gears of War: Reloaded

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

The Coalition

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

26 augustus 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Matig matig

0
Avatar JFG
JFG
lvl3 XP Farmer
4 uur geleden

Was Reloaded weg uit XGPU? Niets van gemerkt xD
En dat uit hun eigen stal, ehh doos.

0
Avatar Jason28
Jason28
lvl7 Checkpoint Jeugd
8 uur geleden

Wat een poep update voor Ultimate.

1
Avatar Kluut
Kluut
lvl8 Achievement Hunter
9 uur geleden

Na de prijsverhoging van vorig jaar zijn ze naar schatting 5 miljoen abonnees verloren.
Ik denk zelf dat er ook veel mensen terug geschaald hebben in hun abbonementsvorm.
Ik vind het dan niet zo gek dat je dit aanbod krijgt.

0
Avatar Krulletje
Krulletje
lvl4 Reply Goblin
10 uur geleden

Het wachten is op Halo, dit is niks.

0
Avatar Larv
Larv
lvl3 XP Farmer
11 uur geleden

Magere eerste wave voor juli... Ook raar dat Denshattack! er niet tussen staat, die kwam toch rond 15 juli naar gamepass?

1
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl9 NPC 2.0
13 uur geleden

Als ik naar deze titels kujk zie ik totaal geen meerwaarde om een premium abbo te nemen. Vind het niet veel soepx voor de prijs die je ervoor betaalt.

0
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