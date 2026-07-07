XBOX Game Pass juli 2026 verrijkt Premium-aanbod

De eerste selectie aan titels voor XBOX Game Pass juli 2026 is zojuist aangekondigd. Vooral spelers met de Premium-tier kunnen met veel games aan de slag.

Om men goed warm te draaien voor Gears of War: E-Day wordt Gears of War: Reloaded vroegtijdig naar de lagere tiers gebracht. Daarnaast komt ook Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 eindelijk naar alle onderdelen van Game Pass, behalve de Essential-tier. Verder laat XBOX weten dat de 1.0-versie van Palworld te spelen valt via XBOX Game Pass en komen er nog meer geliefde titels naar de online dienst van Microsoft. Check hier het volledige overzicht:

Game Datum Type abonnement Gears of War: Reloaded 9 juli 2026 Nu met Game Pass Premium Tamashika 9 juli 2026 Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass Ascend to Zero 13 juli 2026 Game Pass Ultimate, PC Game Pass PBA Pro Bowling 2026 14 juli 2026 Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass Quarantine Zone: The Last Check 15 juli 2026 Nu met Game Pass Premium Mavrix by Matt Jones 16 juli 2026 Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass FixForce 17 juli 2026 Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass Fogpiercer 17 juli 2026 Game Pass Ultimate, PC Game Pass The Planet Crafter 21 juli 2026 Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 21 juli 2026 Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass

Met een Game Pass-abonnement krijg je deze maand ook toegang tot extra goodies voor de free-to-play games League of Legends en Wuthering Waves. Verder verlaten er op 15 juli 2026 wel een hoop titels de service. Je hebt dus nog een paar dagen tijd om de volgende games uit te spelen:

Dungeons of Hinterberg

EA Sports Football Club 24

Stellaris

Golf With Your Friends

Minami Lane

Powerwash Simulator

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

Splitgate: Arena Reloaded

Super Fantasy Kingdom (Game Preview)

Techtonica (Game Preview)

Kan deze selectie jou bekoren? Of wacht je op specifieke games? Laat het ons vooral weten.