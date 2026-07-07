XBOX Game Pass juli 2026 verrijkt Premium-aanbod
De eerste selectie aan titels voor XBOX Game Pass juli 2026 is zojuist aangekondigd. Vooral spelers met de Premium-tier kunnen met veel games aan de slag.
Om men goed warm te draaien voor Gears of War: E-Day wordt Gears of War: Reloaded vroegtijdig naar de lagere tiers gebracht. Daarnaast komt ook Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 eindelijk naar alle onderdelen van Game Pass, behalve de Essential-tier. Verder laat XBOX weten dat de 1.0-versie van Palworld te spelen valt via XBOX Game Pass en komen er nog meer geliefde titels naar de online dienst van Microsoft. Check hier het volledige overzicht:
|Game
|Datum
|Type abonnement
|Gears of War: Reloaded
|9 juli 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Tamashika
|9 juli 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
|Ascend to Zero
|13 juli 2026
|Game Pass Ultimate, PC Game Pass
|PBA Pro Bowling 2026
|14 juli 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
|Quarantine Zone: The Last Check
|15 juli 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Mavrix by Matt Jones
|16 juli 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
|FixForce
|17 juli 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
|Fogpiercer
|17 juli 2026
|Game Pass Ultimate, PC Game Pass
|The Planet Crafter
|21 juli 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
|Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2
|21 juli 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
Met een Game Pass-abonnement krijg je deze maand ook toegang tot extra goodies voor de free-to-play games League of Legends en Wuthering Waves. Verder verlaten er op 15 juli 2026 wel een hoop titels de service. Je hebt dus nog een paar dagen tijd om de volgende games uit te spelen:
- Dungeons of Hinterberg
- EA Sports Football Club 24
- Stellaris
- Golf With Your Friends
- Minami Lane
- Powerwash Simulator
- Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition
- Splitgate: Arena Reloaded
- Super Fantasy Kingdom (Game Preview)
- Techtonica (Game Preview)
Kan deze selectie jou bekoren? Of wacht je op specifieke games? Laat het ons vooral weten.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Matig matig
Was Reloaded weg uit XGPU? Niets van gemerkt xD
En dat uit hun eigen stal, ehh doos.
Wat een poep update voor Ultimate.
Na de prijsverhoging van vorig jaar zijn ze naar schatting 5 miljoen abonnees verloren.
Ik denk zelf dat er ook veel mensen terug geschaald hebben in hun abbonementsvorm.
Ik vind het dan niet zo gek dat je dit aanbod krijgt.
Het wachten is op Halo, dit is niks.
Magere eerste wave voor juli... Ook raar dat Denshattack! er niet tussen staat, die kwam toch rond 15 juli naar gamepass?
Als ik naar deze titels kujk zie ik totaal geen meerwaarde om een premium abbo te nemen. Vind het niet veel soepx voor de prijs die je ervoor betaalt.