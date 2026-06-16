Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Call of Duty: Vanguard verrijkt Game Pass juni 2026 line-up

Door Bram Noteboom

De tweede portie aan titels voor XBOX Game Pass juni 2026 is aanstaande. Check hier welke games je de komende dagen kan downloaden.

Terwijl de nodige onrust binnen de XBOX-divisie doorbrandt, gaat het leven verder en dus ook de game-industrie. De tweede collectie aan titels voor XBOX Game Pass juni 2026 is gearriveerd en de line-up telt ditmaal zes 'nieuwe' games, waarvan één afkomstig is uit de gamekeuken van EA Play. Van first-person shooters tot casual multiplayergames; hieronder lees je het volledige overzicht:

GameDatumType abonnement
Call of Duty: Vanguard17 juni 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
EA Sports FC 2618 juni 2026Game Pass Ultimate, PC Game Pass (EA Play)
Abyssus25 juni 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
RV There Yet?30 juni 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 42 juli 2026Nu met Game Pass Premium
Winds of Arcana: Ruination6 juli 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

XBOX Game Pass juni 2026 wave 2 games

Verder laat XBOX weten dat Call of Duty: Black Ops 7 Season 04 en de EA Sports College Football 27: EA Play Early Access Trial nu beschikbaar zijn, terwijl Sea of Thieves Season 20 vanaf 18 juni 2026 te spelen valt. Verder worden er extra in-game voordelen vrijgegeven voor de games Goals, Where Winds Meet en World of Tanks: Modern Armor, mits je lid bent van Game Pass. Er gaat ook een selectie uit de digitale bibliotheek verdwijnen. Je hebt tot 30 juni 2026 om de volgende titels uit te spelen:

  • Mecha Break
  • Payday 2
  • Rise of Tomb Raider
  • Tomb Raider
  • Slay the Spire
  • Ultimate Chicken Horse
  • Volcano Princess
  • Unpacking

Ga jij met de bovenstaande games aan de slag? Laat het ons gerust weten.

Bron: XBOX Wire
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Call of Duty: Vanguard
Call of Duty: Vanguard

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Sledgehammer Games

Uitgever

Activision Blizzard

Release

5 november 2021

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord