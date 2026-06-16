Call of Duty: Vanguard verrijkt Game Pass juni 2026 line-up
De tweede portie aan titels voor XBOX Game Pass juni 2026 is aanstaande. Check hier welke games je de komende dagen kan downloaden.
Terwijl de nodige onrust binnen de XBOX-divisie doorbrandt, gaat het leven verder en dus ook de game-industrie. De tweede collectie aan titels voor XBOX Game Pass juni 2026 is gearriveerd en de line-up telt ditmaal zes 'nieuwe' games, waarvan één afkomstig is uit de gamekeuken van EA Play. Van first-person shooters tot casual multiplayergames; hieronder lees je het volledige overzicht:
|Game
|Datum
|Type abonnement
|Call of Duty: Vanguard
|17 juni 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
|EA Sports FC 26
|18 juni 2026
|Game Pass Ultimate, PC Game Pass (EA Play)
|Abyssus
|25 juni 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
|RV There Yet?
|30 juni 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
|Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4
|2 juli 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Winds of Arcana: Ruination
|6 juli 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Verder laat XBOX weten dat Call of Duty: Black Ops 7 Season 04 en de EA Sports College Football 27: EA Play Early Access Trial nu beschikbaar zijn, terwijl Sea of Thieves Season 20 vanaf 18 juni 2026 te spelen valt. Verder worden er extra in-game voordelen vrijgegeven voor de games Goals, Where Winds Meet en World of Tanks: Modern Armor, mits je lid bent van Game Pass. Er gaat ook een selectie uit de digitale bibliotheek verdwijnen. Je hebt tot 30 juni 2026 om de volgende titels uit te spelen:
- Mecha Break
- Payday 2
- Rise of Tomb Raider
- Tomb Raider
- Slay the Spire
- Ultimate Chicken Horse
- Volcano Princess
- Unpacking
Ga jij met de bovenstaande games aan de slag? Laat het ons gerust weten.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Nieuws
Deze Call of Duty-games zijn nu beschikbaar op Steam
Call of Duty: Modern Warfare, Black Ops Cold War en Vanguard zijn vanaf vandaag beschikbaar via Steam. Je kunt ze aanschaffen met 50% korting.0 reacties
-
Trailer
Trailer: Vanguard en Warzone seizoen 4 details bekend
Call of Duty: Warzone en Call of Duty: Vanguard zien met Mercenaries of Fortune het vierde seizoen al tegemoet. De eerste details zijn nu vrijgegeven.0 reacties
-
Nieuws
Call of Duty: Vanguard nu gratis te spelen
Call of Duty: Vanguard is nu tijdelijk gratis te spelen op alle platformen!0 reacties
-
Nieuws
Dit zit er in seizoen 2 van CoD Vanguard en Warzone
Het tweede seizoen van Call of Duty: Vanguard en Warzone is bijna te spelen. Benieuwd wat er allemaal nieuw is? Je vindt het hier.0 reacties