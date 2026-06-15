Van kwaad tot erger: via Bloomberg rapporteert de journalist Jason Schreier dat meerdere XBOX-studio's momenteel aan het onderhandelen zijn om een sluiting te voorkomen. Ninja Theory, Double Fine Productions en Compulsion Games moeten knokken om voort te kunnen bestaan.

Eerder vandaag publiceerden we al een bericht over de South of Midnight-devs Compulsion Games, maar de situatie is nog een stuk erger dan aanvankelijk gedacht. Zowel Compulsion Games als Double Fine Productions (Psychonauts, Kiln, Keeper) zijn in gesprek met XBOX over een afsplitsing in een poging de sluiting te voorkomen. Verder laat Jason Schreier weten dat de Engelse gamemaker Ninja Theory ook het dialoog met de groene gamegigant is aangegaan. Vrij opmerkelijk, gezien de Hellblade-ontwikkelaar vorige week nog hun nieuwste game 'Senua' mochten tonen tijdens de XBOX Games Showcase 2026.

De studio's hebben mogelijk nog de kans om zich terug te kopen van XBOX en zelfstandig verder te gaan, hoewel veel werknemers daardoor waarschijnlijk hun baan verliezen. De medewerkers van verschillende studio’s zijn op de hoogte gebracht van de situatie en hebben toestemming gekregen om ander werk te zoeken, maar er is hen meegedeeld dat de toestanden van de studio's nog steeds onzeker zijn. Er bestaat een kans dat ze het overleven, maar het is vrijwel zeker dat het niet zonder tegenslagen gaat zijn.

De drie namen die hierboven genoemd worden; je merkt wellicht een patroon. Het gaat om award-winnende studio's die ondanks de sterke recepties van hun games geen commerciële successen wisten te boeken. Maar hoe belangrijk dat nu precies is, dat valt moeilijk te voorspellen. Schreier claimt namelijk dat vrijwel alle studio's moeten vrezen voor een negatieve impact. Insider NateTheHate vult daarbij aan dat het niet blijft bij de sluiting van een of meerdere studio's. Hij noemt de komende ontslagronde 'een bloedbad'.

XBOX-CEO Asha Sharma liet onlangs weten dat er radicale veranderingen worden doorgevoerd. Zo moet er een nadruk komen te liggen op de XBOX-zwaargewichten, zoals Fallout, The Elder Scrolls en Halo, terwijl tijdens de aanstaande honderd dagen van de 'XBOX business' reset er 'moeilijke waarheden' boven tafel komen te liggen. Ondertussen heeft Xbox Game Studios-topman Craig Duncan zijn biezen gepakt, net zoals Chief of Staff Louise O'Connor.

We houden de ontwikkelingen in de gaten en wensen alle ontwikkelaars heel veel succes in deze moeilijke periode.