Ninja Theory, Double Fine en Compulsion Games in onderhandeling om sluiting te voorkomen
Van kwaad tot erger: via Bloomberg rapporteert de journalist Jason Schreier dat meerdere XBOX-studio's momenteel aan het onderhandelen zijn om een sluiting te voorkomen. Ninja Theory, Double Fine Productions en Compulsion Games moeten knokken om voort te kunnen bestaan.
Eerder vandaag publiceerden we al een bericht over de South of Midnight-devs Compulsion Games, maar de situatie is nog een stuk erger dan aanvankelijk gedacht. Zowel Compulsion Games als Double Fine Productions (Psychonauts, Kiln, Keeper) zijn in gesprek met XBOX over een afsplitsing in een poging de sluiting te voorkomen. Verder laat Jason Schreier weten dat de Engelse gamemaker Ninja Theory ook het dialoog met de groene gamegigant is aangegaan. Vrij opmerkelijk, gezien de Hellblade-ontwikkelaar vorige week nog hun nieuwste game 'Senua' mochten tonen tijdens de XBOX Games Showcase 2026.
De studio's hebben mogelijk nog de kans om zich terug te kopen van XBOX en zelfstandig verder te gaan, hoewel veel werknemers daardoor waarschijnlijk hun baan verliezen. De medewerkers van verschillende studio’s zijn op de hoogte gebracht van de situatie en hebben toestemming gekregen om ander werk te zoeken, maar er is hen meegedeeld dat de toestanden van de studio's nog steeds onzeker zijn. Er bestaat een kans dat ze het overleven, maar het is vrijwel zeker dat het niet zonder tegenslagen gaat zijn.
De drie namen die hierboven genoemd worden; je merkt wellicht een patroon. Het gaat om award-winnende studio's die ondanks de sterke recepties van hun games geen commerciële successen wisten te boeken. Maar hoe belangrijk dat nu precies is, dat valt moeilijk te voorspellen. Schreier claimt namelijk dat vrijwel alle studio's moeten vrezen voor een negatieve impact. Insider NateTheHate vult daarbij aan dat het niet blijft bij de sluiting van een of meerdere studio's. Hij noemt de komende ontslagronde 'een bloedbad'.
XBOX-CEO Asha Sharma liet onlangs weten dat er radicale veranderingen worden doorgevoerd. Zo moet er een nadruk komen te liggen op de XBOX-zwaargewichten, zoals Fallout, The Elder Scrolls en Halo, terwijl tijdens de aanstaande honderd dagen van de 'XBOX business' reset er 'moeilijke waarheden' boven tafel komen te liggen. Ondertussen heeft Xbox Game Studios-topman Craig Duncan zijn biezen gepakt, net zoals Chief of Staff Louise O'Connor.
We houden de ontwikkelingen in de gaten en wensen alle ontwikkelaars heel veel succes in deze moeilijke periode.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Verschrikkelijk naar nieuws. Maar ergens niet onverwacht met een AI figuur als Sharma aan het roer. Wanneer het enige dat telt verkoopcijfers en efficientie zijn, dan blijft er geen ruimte over voor creatieve risiconemende studios als Double Fine.
Ik hoop heel erg dat de studios op een of andere manier kunnen voortbestaan, maar in de huidige gamesindustrie waar de geldkraan van investeerders potdicht zit, wordt dat erg lastig.
Best wel jammer. 3 goede studios. De games van Double Fine liggen we wel wat minder. Dat is natuurlijk geen reden dat ze zouden moeten sluiten. Collectieve sluitingen zijn pijnlijk voor de betrokken medewerkers in eender welke sector. Spijtig genoeg is het dagelijkse realiteit.
Ik vind dat de studios van Microsoft zich teveel op first person games richt.
Deze 3 studios deden eindelijk wat anders en die moeten wijken...
South of midnight was erg leuk, alleen de combat vond ik niet zo geweldig.
Senua of Hellblade had niet echt nóg een sequel nodig en van Double Fine vond ik vooral Keeper erg leuk.
Wat een grap is het merk XBOX toch geworden. Ze kunnen het niet laten. Ik ben wel even klaar met de gamesindustrie, wat een puinhoop maken ze er met z'n allen van!
"Hebben toestemming gekregen om ander werk te zoeken"
Crazy
Heel benieuwd aankomende tijd wat er gaat gebeuren. Ik denk toch dat xbox weer exclusief gaat worden op de console. Maar daarvoor is het portfolio te groot net als de kosten. Ik denk dit helaas harde maar nodige stappen zijn.
Jammer!! Maar hopelijk kunnen de betreffende studio’s independent gaan en/of aansluiten bij een andere publisher. Is wel altijd wat met Xbox…..
Mooie studios met unieke games, maar awardwinnende studios vind ik wat zwaar. Hun laatste games vielen toch wat tegen t.o.v. eerder werk. Keeper, Kiln, Hellblade 2 en South of Midnight hebben de tienen niet aaneengeregen.
Hopelijk vinden ze een onderdak want ik heb hun games meestal wel met plezier gespeeld. South of Midnight en Keeper heb ik me vorig jaar prima mee vermaakt.