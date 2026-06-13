Nieuwe koers XBOX: Nadruk op Fallout, Elder Scrolls en Halo
Met name na Summer Game Fest mocht duidelijk zijn dat Microsoft en XBOX een nieuwe strategie testen om te kunnen blijven concurreren met giganten als PlayStation.
Tijdens Summer Game Fest werden al meerdere XBOX-exclusieve titels aangekondigd; een strategie die de afgelopen jaren juist is losgelaten. Nu lijkt die weer terug te keren, hoewel de schaal van het aantal exclusives nog niet bekend is. Een nieuw rapport dat nu naar buiten is gekomen, laat zien dat Microsoft zich in de toekomst meer wil richten op zijn grootste games zoals The Elder Scrolls, Fallout en Halo, en daarvoor meer middelen beschikbaar wil stellen. Bethesda heeft al meer dan tien jaar geen hoofddeel in de Fallout- en Elder Scrolls-reeks uitgebracht, wat waarschijnlijk voor frustratie zorgt binnen Microsoft. Zeker na het succes van de Fallout-serie zou een nieuw deel van de post-apocalyptische RPG goed getimed zijn. Hoewel veel fans uitkijken naar nieuwe delen, hebben we de laatste jaren met name gezien dat een groter budget en snellere productie een gamefranchise niet per se ten goede komen.
Daarnaast wordt er nagedacht over het afsplitsen of herstructureren van de gamingdivisie tot een dochterbedrijf. Ook een joint venture met andere partners wordt overwogen. Volgens bronnen gebeurt dit allemaal niet op korte termijn, maar wordt er achter de schermen wel flink gebrainstormd over een nieuwe strategie. Onder leiding van de nieuwe CEO Asham Sharma is XBOX dus volop bezig met een grote koerswijziging.
Ben je blij met deze koers? Of moeten de ontwikkelaars juist de tijd nemen om iconische games zoals Fallout, Halo en Elder Scrolls te ontwikkelen?
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
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Weet je we gaan het allemaal wel zien. Een hoop speculaties allemaal op basis van maar weinig feiten.
Gelukkig hebben we hier een paar experts in de gelederen die zo bij Sony of Microsoft aan de slag zouden kunnen. Ben nu al benieuwd naar hun fantastische opinies
Hopelijk is de Series x zeer binnenkort weer leverbaar 2dehands overal uitverkocht.
Ik heb zin in een nieuwe fallout of elder scrolls, maar hoef er ook niet elk jaar eentje. Assassins creed vond ik ook heel leuk, maar dat werden zoveel delen dat ik er moe van werd. Focus dus prima, maar wel tijd nemen om iets speciaals neer te zetten
"Nadruk op Elder Scrolls, Fallout" Hopelijk niet op Creation Engine 2, want Starfield voelde aan bijna alles als een game van 10 jaar oud...
Maar het zou natuurlijk goed zijn voor de gaming insdustrie als Xbox weer een sterk merk wordt. Daar wordt de concurrentie ook alleen maar scherper en sterker van. We gaan het allemaal meemaken.
Volgens mij is de koers van Xbox nu vrij helder. Onder Phil Spencer kozen ze voor geld verdienen en gingen ze multiplatform. Nu onder Sharma gaan ze daar mee stoppen, maar dat lukt niet met elke game want er zijn gewoon contracten al getekend. Denk dat ze Gears 6 af hebben gekocht bij Playstation, de rest niet. Maar reken er maar niet op dat een nieuwe Halo of iets nog op PS gaat komen in de toekomst. En dat is slim ook, want elke reden nog een nieuwe Xbox te kopen was daarmee overbodig. Ik heb opgegroeid met elke generatie Xbox maar als ze hun beleid door hadden gezet had ik een PS6 gekocht en geen Xbox Helix. Nu weet ik het nog niet, misschien wel weer beiden. Je hebt gewoon exclusiviteit nodig om een merk te laten groeien en om je fanbase te pleasen. Ik vind het echt vloeken in de kerk, Halo Campain Evolved en Gears of War Reloaded te zien met een PS5 doosje. Doodzonde. Voor die fans overigens wel leuk, maar het hoort niet.
Overigens stond Xbox als merk tot de Xbox One echt bekend als stoer, cool en hip. Perfecte actiereeksen, goede marketing. Weet niet wat er bij de Xbox One en daarna mis is gegaan, maar ze verloren hun imago. De laatste 10 jaar weet je niet meer waar Xbox voor staat, behalve dat Gamepass natuurlijk wel heel dik kan zijn. Dus ze moeten ook eens investeren weer in hun imago. Zeker die ''Alles is een Xbox'' campagne heeft zo enorm veel kapot gemaakt, Xbox werd een grap.
Ik denk eigenlijk dat Xbox zelf even niet goed meer weet wat nu de juiste strategie is voor ze.
Ik denk sowieso dat ze het niet overleven al hardware maker als ze hun games ook op Nintendo en PS consoles gaan uitbrengen want de noodzaak van een Xbox console is er dan niet meer.
Wat mij het beste lijkt is de grote Bethesda games wat meer pushen qua ontwikkeling want het duurt wel overdreven lang allemaal, en dan die games exclusief maken voor Xbox. Oh ja schiet sowieso ff op met Wolfenstein 3.
Maar ze hebben echt zelf wel toffe ip’s plus Bethesda en geloof ook Activision ofzo.
Anyway ga volledig voor nieuwe games ontwikkelen wat niet perse 10 jaar moet duren en breng ze gewoon exclusief uit voor je eigen console. Gooi er een dikke marketing campagne tegenaan om het merk bekender te maken, Gamepass tegen een schappelijkere prijs, en je zou toch zeggen dat Xbox met gemak zou moeten kunnen concurreren met Sony.
De games en knowhow heeft Xbox al, nu de verkoopcijfers nog, lijkt me toch wel goed moeten kunnen komen met Xbox lijkt me zo. Ze hebben genoeg in huis 💪🏻
Ik hoop dat xbox echt weer terug naar de basis gaat. En ook een en dezelfde koers gaat aanhouden. Het is echt een rommel afgelopen jaren.
Xbox zoals we nu kennen is er over een tijdje niet meer. Denk dat ze Xbox als merk gaan verkopen en dat het gewoon een soort uitgever als Sega gaat worden.