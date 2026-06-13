Nieuwe koers XBOX: Nadruk op Fallout, Elder Scrolls en Halo

Met name na Summer Game Fest mocht duidelijk zijn dat Microsoft en XBOX een nieuwe strategie testen om te kunnen blijven concurreren met giganten als PlayStation.

Tijdens Summer Game Fest werden al meerdere XBOX-exclusieve titels aangekondigd; een strategie die de afgelopen jaren juist is losgelaten. Nu lijkt die weer terug te keren, hoewel de schaal van het aantal exclusives nog niet bekend is. Een nieuw rapport dat nu naar buiten is gekomen, laat zien dat Microsoft zich in de toekomst meer wil richten op zijn grootste games zoals The Elder Scrolls, Fallout en Halo, en daarvoor meer middelen beschikbaar wil stellen. Bethesda heeft al meer dan tien jaar geen hoofddeel in de Fallout- en Elder Scrolls-reeks uitgebracht, wat waarschijnlijk voor frustratie zorgt binnen Microsoft. Zeker na het succes van de Fallout-serie zou een nieuw deel van de post-apocalyptische RPG goed getimed zijn. Hoewel veel fans uitkijken naar nieuwe delen, hebben we de laatste jaren met name gezien dat een groter budget en snellere productie een gamefranchise niet per se ten goede komen.

Daarnaast wordt er nagedacht over het afsplitsen of herstructureren van de gamingdivisie tot een dochterbedrijf. Ook een joint venture met andere partners wordt overwogen. Volgens bronnen gebeurt dit allemaal niet op korte termijn, maar wordt er achter de schermen wel flink gebrainstormd over een nieuwe strategie. Onder leiding van de nieuwe CEO Asham Sharma is XBOX dus volop bezig met een grote koerswijziging.

Ben je blij met deze koers? Of moeten de ontwikkelaars juist de tijd nemen om iconische games zoals Fallout, Halo en Elder Scrolls te ontwikkelen?