Kingdom Heart IV kondigt releasewindow aan met Pixar-trailer

De kogel is door de kerk. Kingdom Hearts IV is voorzien van een releasewindow. Dat releasewindow kondigt Disney tijdens D23 aan met een gloednieuwe trailer waarin Pixar-film Coco en natuurlijk hoofdrolspeler Sora de hoofdrol spelen. Kingdom Hearts IV verschijnt eind 2027.

Dit is de trailer waar we op zaten te wachten. Hoewel we nog altijd een paar segmenten in de moderne wereld zien voorkomen, ontleent Kingdom Hearts wat mij betreft zijn charme aan de diverse Disney-invloeden. In deze Kingdom Hearts IV D23-trailer zien we hoe Sora zich door Coco's wereld van de doden navigeert onder begeleiding van Miguel, een jongetje dat houdt van muziek. De Heartless doen dat echter blijkbaar ook, want de festiviteiten worden al snel onderbroken door een invasie van de wezens.

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Kingdom Hearts IV verschijnt eind 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.