Kingdom Heart IV kondigt releasewindow aan met Pixar-trailer
De kogel is door de kerk. Kingdom Hearts IV is voorzien van een releasewindow. Dat releasewindow kondigt Disney tijdens D23 aan met een gloednieuwe trailer waarin Pixar-film Coco en natuurlijk hoofdrolspeler Sora de hoofdrol spelen. Kingdom Hearts IV verschijnt eind 2027.
Dit is de trailer waar we op zaten te wachten. Hoewel we nog altijd een paar segmenten in de moderne wereld zien voorkomen, ontleent Kingdom Hearts wat mij betreft zijn charme aan de diverse Disney-invloeden. In deze Kingdom Hearts IV D23-trailer zien we hoe Sora zich door Coco's wereld van de doden navigeert onder begeleiding van Miguel, een jongetje dat houdt van muziek. De Heartless doen dat echter blijkbaar ook, want de festiviteiten worden al snel onderbroken door een invasie van de wezens.
Kingdom Hearts IV verschijnt eind 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Top, en blijkt meteen op steam te staan voor dezelfde release date dus meteen multi platform, hopelijk is er vanacht ook nog iets goeds te laten zien zodat ik niet voor niks wakker blijf.
The Rock zou willen dat hij deze reeks verder had gespeeld. Gestopt met deel 1 destijds door de klote camera voering icm de combat. Blijft wel een heel vet concept.
My body is ready.
Ik heb niks met Final Fantasy, maar toch vond ik KH3 erg goed door de geweldige sfeer en de hele herkenbare Disneywerelden. Was echt een mooie ervaring. Om die reden wil ik deel 4 ook gewoon spelen, benieuwd wat ze er aan werelden in gaan stoppen.
Ik denk trouwens dat er een grote kans is dat Zootroplis naar de game komt gezien de populariteit in Azië.
Wel raar dat ze deze dingen nu laten zien en niet bij de Kingdom Hearts panel die vannacht plaats vindt.
Hopelijk laten ze wat meer zien zodat de hoop dat het echt volgend jaar uit komt echt is.
2027, dus dat zou nog een release op disc betekenen voor PS5!
Ik vind het er super tof uitzien. Maar helaas is de gameplay nog steeds alleen zelfde uitziende zwarte beestje in de pan hakken. En een 2e minpunt is dat je maar een paar Disney werelden bezoekt in het vorige deel. En het laatste gedeelte je een Final Fantasy achtig avontuur aan het spelen bent.