Disney gaat Un Poco Loco met 4 minuten lange Kingdom Hearts IV trailer
Als je dacht dat Disney al klaar was met diens jaarlijkse feestje, dan heb je het mooi mis. En opnieuw is er aandacht voor Kingdom Hearts IV met een nieuwe trailer die maar liefst vier minuten van je tijd in beslag neemt.
Disney gaat 'Un Poco Loco' in het Anaheim Convention Centre. Op het moment van schrijven is er een D23 Kingdom Hearts-panel aan de gang, waar onder andere Kingdom Hearts-bedenker Tetsuya Nomura als verrassing ten tonele verscheen. Bij die onverwachte wending bleef het overigens niet, want er werd ook een nieuwe trailer getoond van Kingdom Hearts 4. Of nou ja nieuw, die trailer die je gister zag bleek dus eigenlijk een teaser trailer te zijn en nu hebben ze de volledige trailer onthuld. Uiteraard zie je dus ook zo'n anderhalve minuut aan beelden die je al kent, maar we zien in deze uitgebreide versie ook een aantal nieuwe elementen. Zo zien we Donald Duck en Goofy in hun Coco-outfits, maar krijgen we ook een impressie van een nieuw soort wereld waarin Mickey een grote rol speelt en die bestaat uit papier. Je loopt hier als een soort reuze origami Mickey door het level heen.
Deze uitgebreide trailer heeft helaas geen nieuw licht geworpen op de release window. Die staat sinds gister op eind 2027. Binnenkort verschijnt er ook een Kingdom Hearts animatieserie.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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Ziet er goed uit! Nu al zin in de Frozen wereld haha Olaf ontmoeten en zin in The Nightmare Before Christmas! :)
Ja, dit ga ik zeker wel spelen. Ziet er geweldig uit en rondrennen in de Disneywerelden blijft heel cool.
Ik zit nog altijd te wachten totdat de 'nieuwe' collecte uitkomt voor de Switch 2 over een paar maandjes. Leuk vooruitzicht deze teasers/trailers!
Aparte combi; anime met Disneyfiguren. Ik ken de franchise wel al vanaf de PS2, maar nooit interesse in gehad. Nou heb ik ook een aversie tegen anime, dat zal ook meewegen.
Het voelt voor mij als GOW met StarWars-personages. Nee, niet mijn kopje thee.
Het ziet er erg leuk uit iig.
Ziet er tof uit. En ik zie nu ook iets verschillende gameplay dan alleen maar zwarte beestje in elkaar hakken. Het is zonde dat die gameplay niet wat afwisselender vijanden heeft. Maar het ziet er wel leuk uit. Dus ondanks dat ik bij de vorige maar tot en met de monster en co wereld ben gekomen. Heb ik er toch wel interesse in.