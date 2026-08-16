Als je dacht dat Disney al klaar was met diens jaarlijkse feestje, dan heb je het mooi mis. En opnieuw is er aandacht voor Kingdom Hearts IV met een nieuwe trailer die maar liefst vier minuten van je tijd in beslag neemt.

Disney gaat 'Un Poco Loco' in het Anaheim Convention Centre. Op het moment van schrijven is er een D23 Kingdom Hearts-panel aan de gang, waar onder andere Kingdom Hearts-bedenker Tetsuya Nomura als verrassing ten tonele verscheen. Bij die onverwachte wending bleef het overigens niet, want er werd ook een nieuwe trailer getoond van Kingdom Hearts 4. Of nou ja nieuw, die trailer die je gister zag bleek dus eigenlijk een teaser trailer te zijn en nu hebben ze de volledige trailer onthuld. Uiteraard zie je dus ook zo'n anderhalve minuut aan beelden die je al kent, maar we zien in deze uitgebreide versie ook een aantal nieuwe elementen. Zo zien we Donald Duck en Goofy in hun Coco-outfits, maar krijgen we ook een impressie van een nieuw soort wereld waarin Mickey een grote rol speelt en die bestaat uit papier. Je loopt hier als een soort reuze origami Mickey door het level heen.

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Deze uitgebreide trailer heeft helaas geen nieuw licht geworpen op de release window. Die staat sinds gister op eind 2027. Binnenkort verschijnt er ook een Kingdom Hearts animatieserie.