Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Kingdom Hearts krijgt binnenkort een animeserie

Door Simon Verbeke
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

De nieuwe trailer van Kingdom Hearts IV was niet het enige Kingdom Hearts-nieuws dat we kregen: Square Enix en Disney hebben namelijk een animeserie aangekondigd!

Kingdom Hearts anime aangekondigd

Fans van Kingdom Hearts krijgen dus spoedig een nieuwe manier om het universum te beleven. De aankondiging van dit project gebeurde met de eerste poster, al is dat voorlopig zo een beetje alle info die we op dit moment hebben. De anime zal een nieuw verhaal bieden dat het universum van Kingdom Hearts zal uitbreiden en Sora zal waarschijnlijk opnieuw van de partij zijn (als we er even van mogen uitgaan dat dat Sora is op de poster).

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

De Kingdom Hearts-anime heeft nog geen releasedatum. Je zal hem (wanneer die uitkomt) kunnen streamen via Disney+.

Bron: Disney
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 17 reviews 309 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
16 uur geleden

Disney gaf jaren geen neuk hierom en nu ineens... Geld nodig?! Alle andere projecten hebben ze gesloopt of lopen niet lijkt het, Star Wars kapot, Pixar films lijken wel te floppen.
Hopelijk slopen ze dit niet! Maar ik vrees van wel...

Wel benieuwd of dit dan echt Sora is of niet (denk het niet) en dat dit dan een nieuw jasje zelfde verhaal is/wordt, ongeveer.

0
Avatar Gamer4life
Gamer4life
lvl6 Combo Juggler
1 dag geleden om 12:51

Disney heeft door de Square / Disney deal , jaren laten liggen.
Kingdom hearts had al zoveel groter kunnen zijn. Maar gelukkig hebben de dollars de ogen eindelijk geopend. Nu maar hopen dat het een echt goede serie gaat worden . Zin in 🥰

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl13 Meta Builder
1 dag geleden om 12:27

Disney duikt nu vol op de wereld van de games? Geen slechte keuze trouwens en KH leent zich ook wel prima voor een animeserie.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl11 Commander
2 dagen geleden om 19:03

Ben benieuwd kom op maak er wat goeds van!

0
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl9 NPC 2.0
2 dagen geleden om 18:26

Nou het heeft mogen duren (30 komt steeds dichterbij) maar bij Disney hebben ze hun ogen open gedaan en hebben ze het geld gezien wat ze laten liggen om KH te negeren.

0
Avatar Larafin
Larafin
lvl4 Reply Goblin
2 dagen geleden om 18:24

Laatst zag ik weer de video van Mark Hamill die vertelde dat hij dacht dat Avatar: The Last Airbender te slim [volwassen*] zou zijn voor jonge kinderen, dat hij dacht dat het script niet over zou komen op de doelgroep van 6-12 jaar oud, en dus na enkele afleveringen al klaar zou zijn.
Ben benieuwd wat hij en anderen zouden zeggen over Kingdom Hearts, hahaha, aangezien zelfs volwassen fans de grap blijven maken dit verhaal niet te snappen.

Voor referentie: https://www.reddit.com/r/TheLastAirbender/comments/13y1sso/nearly_2_decades_later_our_father_lord_in_mark/

0
Avatar Bangaranga
Bangaranga
lvl1 Press Start
2 dagen geleden om 15:24

Hier heb ik echt heel veel zin in!

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord