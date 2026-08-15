Kingdom Hearts krijgt binnenkort een animeserie

De nieuwe trailer van Kingdom Hearts IV was niet het enige Kingdom Hearts-nieuws dat we kregen: Square Enix en Disney hebben namelijk een animeserie aangekondigd!

Kingdom Hearts anime aangekondigd

Fans van Kingdom Hearts krijgen dus spoedig een nieuwe manier om het universum te beleven. De aankondiging van dit project gebeurde met de eerste poster, al is dat voorlopig zo een beetje alle info die we op dit moment hebben. De anime zal een nieuw verhaal bieden dat het universum van Kingdom Hearts zal uitbreiden en Sora zal waarschijnlijk opnieuw van de partij zijn (als we er even van mogen uitgaan dat dat Sora is op de poster).

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De Kingdom Hearts-anime heeft nog geen releasedatum. Je zal hem (wanneer die uitkomt) kunnen streamen via Disney+.