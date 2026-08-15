Kingdom Hearts krijgt binnenkort een animeserie
De nieuwe trailer van Kingdom Hearts IV was niet het enige Kingdom Hearts-nieuws dat we kregen: Square Enix en Disney hebben namelijk een animeserie aangekondigd!
Kingdom Hearts anime aangekondigd
Fans van Kingdom Hearts krijgen dus spoedig een nieuwe manier om het universum te beleven. De aankondiging van dit project gebeurde met de eerste poster, al is dat voorlopig zo een beetje alle info die we op dit moment hebben. De anime zal een nieuw verhaal bieden dat het universum van Kingdom Hearts zal uitbreiden en Sora zal waarschijnlijk opnieuw van de partij zijn (als we er even van mogen uitgaan dat dat Sora is op de poster).
De Kingdom Hearts-anime heeft nog geen releasedatum. Je zal hem (wanneer die uitkomt) kunnen streamen via Disney+.
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Disney gaf jaren geen neuk hierom en nu ineens... Geld nodig?! Alle andere projecten hebben ze gesloopt of lopen niet lijkt het, Star Wars kapot, Pixar films lijken wel te floppen.
Hopelijk slopen ze dit niet! Maar ik vrees van wel...
Wel benieuwd of dit dan echt Sora is of niet (denk het niet) en dat dit dan een nieuw jasje zelfde verhaal is/wordt, ongeveer.
Disney heeft door de Square / Disney deal , jaren laten liggen.
Kingdom hearts had al zoveel groter kunnen zijn. Maar gelukkig hebben de dollars de ogen eindelijk geopend. Nu maar hopen dat het een echt goede serie gaat worden . Zin in 🥰
Disney duikt nu vol op de wereld van de games? Geen slechte keuze trouwens en KH leent zich ook wel prima voor een animeserie.
Ben benieuwd kom op maak er wat goeds van!
Nou het heeft mogen duren (30 komt steeds dichterbij) maar bij Disney hebben ze hun ogen open gedaan en hebben ze het geld gezien wat ze laten liggen om KH te negeren.
Laatst zag ik weer de video van Mark Hamill die vertelde dat hij dacht dat Avatar: The Last Airbender te slim [volwassen*] zou zijn voor jonge kinderen, dat hij dacht dat het script niet over zou komen op de doelgroep van 6-12 jaar oud, en dus na enkele afleveringen al klaar zou zijn.
Ben benieuwd wat hij en anderen zouden zeggen over Kingdom Hearts, hahaha, aangezien zelfs volwassen fans de grap blijven maken dit verhaal niet te snappen.
Voor referentie: https://www.reddit.com/r/TheLastAirbender/comments/13y1sso/nearly_2_decades_later_our_father_lord_in_mark/
Hier heb ik echt heel veel zin in!