D23 is op dit moment in volle gang. Het Disney-event waar de liefhebber centraal staat, wordt gehouden in Anaheim, Californië en dankzij dat event krijgen we flink wat Disney-nieuws te verwerken. Zo ook een video van Disney Games, een nieuw label binnen Disney Entertainment. In de video zien we veel over het versmelten van diverse IP's om zo één verbonden universum te creëren.

Disney is flink aan het investeren in diens gamingportfolio. Het huis van de muis heeft immers aandelen in Epic Games, maar beschikt ook over IP's zoals Marvel's Spider-Man, Marvel's Wolverine, Marvel Rivals, diverse Star Wars-games en natuurlijk Kingdom Hearts. In onderstaande video krijgen we op een vrij monotone manier van Disney's EVP Sean Shoptaw te horen dat Disney grootse plannen heeft voor diens portfolio. Zo wil het alle werelden samenbrengen in één omvattend product. Nu kan dat natuurlijk gewoon in Kingdom Hearts 4, maar daar krijgen we dan weer helaas net te weinig over te horen.

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Dat Disney voornemens is om de werelden samen te brengen, wisten we in principe al. Zo heeft Disney die uitspraak al eens gedaan na een investering van 1,5 miljard dollar in Epic Games. Toch lijkt Disney op een goede route te zitten. Games zoals Marvel Tōkon: Fighting Souls en Jedi: Fallen Order worden bijzonder goed ontvangen en ook het Fortnite-universum heeft veel baat bij de samenwerking.

Wat de toekomst echter in petto heeft voor Disney Games, moet nog blijken. Het vermoeden gaat dat het hierbij in ieder geval om een Disney-gerelateerde Extraction Shooter gaat, maar een game à la Disney Infinity is vooralsnog niet uitgesloten. Zijn jullie tot op heden tevreden over Disney's inzet in het gaminglandschap? Laat het weten in de reacties!