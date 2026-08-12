Ghost of Yōtei Complete Edition bevat verhalende expansie

Ghost of Yōtei Complete Edition is het slotakkoord afkomstig van Sucker Punch Productions. Deze editie bevat nieuwe DLC, gamemodi en meer!

De actie-avonturengame Ghost of Yōtei kwam oorspronkelijk op 2 oktober 2025 te verschijnen en een klein jaartje later, namelijk op 1 oktober 2026, wordt de zogeheten 'Complete Edition' vrijgegeven. Middels Ghost of Yōtei: Echoes of Sekigahara wordt er een nieuw verhalend hoofdstuk aan de game toegevoegd, die ons een blik geeft in zowel het heden als het verleden van protgagonist Atsu, terwijl spelers die zich vooral willen focussen op de gameplay aan de haal kunnen met de nieuwe roguelike-geinspireerde gamemodus, genaamd Ghost of Yōtei: Most Wanted. Via deze modus ga je op jacht naar de meeste gezochte bandieten en zorg je ervoor dat je met de premies aan de haal gaat.

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Gaat het om een gratis update? Nee, dat dan weer niet. Ghost of Yōtei Complete Edition krijgt een adviesprijs van 69,99 dollar. Mocht je de originele Ghost of Yōtei bezitten, krijg je de keuze om een upgradepack van 14,99 dollar aan te schaffen. De verwachting is dat de europrijs vrijwel identiek is aan de dollar in dit geval.