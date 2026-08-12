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Ghost of Yōtei Complete Edition bevat verhalende expansie

Door Bram Noteboom
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Ghost of Yōtei Complete Edition is het slotakkoord afkomstig van Sucker Punch Productions. Deze editie bevat nieuwe DLC, gamemodi en meer!

De actie-avonturengame Ghost of Yōtei kwam oorspronkelijk op 2 oktober 2025 te verschijnen en een klein jaartje later, namelijk op 1 oktober 2026, wordt de zogeheten 'Complete Edition' vrijgegeven. Middels Ghost of Yōtei: Echoes of Sekigahara wordt er een nieuw verhalend hoofdstuk aan de game toegevoegd, die ons een blik geeft in zowel het heden als het verleden van protgagonist Atsu, terwijl spelers die zich vooral willen focussen op de gameplay aan de haal kunnen met de nieuwe roguelike-geinspireerde gamemodus, genaamd Ghost of Yōtei: Most Wanted. Via deze modus ga je op jacht naar de meeste gezochte bandieten en zorg je ervoor dat je met de premies aan de haal gaat.

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Gaat het om een gratis update? Nee, dat dan weer niet. Ghost of Yōtei Complete Edition krijgt een adviesprijs van 69,99 dollar. Mocht je de originele Ghost of Yōtei bezitten, krijg je de keuze om een upgradepack van 14,99 dollar aan te schaffen. De verwachting is dat de europrijs vrijwel identiek is aan de dollar in dit geval.

Bron: PlayStation Blog
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Ghost of Yōtei
Ghost of Yōtei

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Sucker Punch

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

2 oktober 2025

Platforms

PS5
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Reacties
Avatar Anita
Anita
Gameliner
4 dagen geleden om 16:18

Ik hoopte al op een Complete Edition, want dat deden ze met het eerste deel ook. De Most Wanted modus klinkt best interessant. Nu nog even wat backlog games wegstrepen en wachten op een sale.

0
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl9 NPC 2.0
5 dagen geleden om 22:23

Heb het spel met plezier uitgespeeld maar heb geen drang om erin terug te duiken met DLC, speel eigenlijk alleen de DLC als het inbegrepen zit in het spel. (Als het hoofdspel al boeiend genoeg was)

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
5 dagen geleden om 21:09

Zag ik niet aankomen! Leuk om weer in te duiken.

0
Avatar Hylke88
Hylke88
lvl4 Reply Goblin
5 dagen geleden om 20:42

Wel benieuwd naar deze Game moet het nog altijd eens aanschaffen maar ja die grote backlog aan Games waar je bijna U tegen begingt te zeggen.

0
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
5 dagen geleden om 19:25

Nice, leuk om te zien dat er ook verhalende DLC komt. Deze ga ik zeker spelen!

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl12 Clout Farmer
5 dagen geleden om 17:32

Ga ik zeker weer spelen! Geweldige game.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl13 Meta Builder
5 dagen geleden om 17:15

Echt een ongelofelijk goede game, zeer genoten van de hele campagne met een wereld die ongekend mooi was. Maar ik ben er wel klaar mee. Rogue mode enzo boeit me niet. Een nieuwe verhaallijn wel maar ik koop eigenlijk nooit DLC, ik vind het altijd een beetje bedenkelijk om al een game duur te kopen en dan nog weer te moeten lappen voor wat aanvulling.

1
Avatar ThEnd
ThEnd
lvl2 Journey Awaits!
5 dagen geleden om 17:00

Is inderdaad 14,99 euro.

0
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