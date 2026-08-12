Ghost of Yōtei Complete Edition bevat verhalende expansie
Ghost of Yōtei Complete Edition is het slotakkoord afkomstig van Sucker Punch Productions. Deze editie bevat nieuwe DLC, gamemodi en meer!
De actie-avonturengame Ghost of Yōtei kwam oorspronkelijk op 2 oktober 2025 te verschijnen en een klein jaartje later, namelijk op 1 oktober 2026, wordt de zogeheten 'Complete Edition' vrijgegeven. Middels Ghost of Yōtei: Echoes of Sekigahara wordt er een nieuw verhalend hoofdstuk aan de game toegevoegd, die ons een blik geeft in zowel het heden als het verleden van protgagonist Atsu, terwijl spelers die zich vooral willen focussen op de gameplay aan de haal kunnen met de nieuwe roguelike-geinspireerde gamemodus, genaamd Ghost of Yōtei: Most Wanted. Via deze modus ga je op jacht naar de meeste gezochte bandieten en zorg je ervoor dat je met de premies aan de haal gaat.
Gaat het om een gratis update? Nee, dat dan weer niet. Ghost of Yōtei Complete Edition krijgt een adviesprijs van 69,99 dollar. Mocht je de originele Ghost of Yōtei bezitten, krijg je de keuze om een upgradepack van 14,99 dollar aan te schaffen. De verwachting is dat de europrijs vrijwel identiek is aan de dollar in dit geval.
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Ik hoopte al op een Complete Edition, want dat deden ze met het eerste deel ook. De Most Wanted modus klinkt best interessant. Nu nog even wat backlog games wegstrepen en wachten op een sale.
Heb het spel met plezier uitgespeeld maar heb geen drang om erin terug te duiken met DLC, speel eigenlijk alleen de DLC als het inbegrepen zit in het spel. (Als het hoofdspel al boeiend genoeg was)
Zag ik niet aankomen! Leuk om weer in te duiken.
Wel benieuwd naar deze Game moet het nog altijd eens aanschaffen maar ja die grote backlog aan Games waar je bijna U tegen begingt te zeggen.
Nice, leuk om te zien dat er ook verhalende DLC komt. Deze ga ik zeker spelen!
Ga ik zeker weer spelen! Geweldige game.
Echt een ongelofelijk goede game, zeer genoten van de hele campagne met een wereld die ongekend mooi was. Maar ik ben er wel klaar mee. Rogue mode enzo boeit me niet. Een nieuwe verhaallijn wel maar ik koop eigenlijk nooit DLC, ik vind het altijd een beetje bedenkelijk om al een game duur te kopen en dan nog weer te moeten lappen voor wat aanvulling.
Is inderdaad 14,99 euro.