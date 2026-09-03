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gamescom 2026

Ghost of Yōtei Complete Edition biedt het volledige pakketje

Door Bram Noteboom
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Tijdens de State of Play was er ruimte voor een fijne promotie. Ghost of Yōtei Complete Edition komt er namelijk aan voor de PS5-spelers.

Heb je enorm genoten van Ghost of Yōtei? Wil je simpelweg meer content consumeren in deze actiegame? Dat komt goed uit, want Ghost of Yōtei Complete Edition is beschikbaar vanaf 1 oktober 2026 voor de PlayStation 5. We hadden natuurlijk al in een vorig bericht uitgelegd wat deze editie te bieden heeft, maar eventjes in sneltreinvaart: je krijgt toegang tot nieuwe DLC's, cosmetische items, verhalende content en nog veel meer. In de onderstaande gameplaytrailer zie je het zelf in actie.

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Ghost of Yōtei is nu beschikbaar voor de PlayStation 5.

Bron: State of Play
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5409 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Ghost of Yōtei
Ghost of Yōtei

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Sucker Punch

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

2 oktober 2025

Platforms

PS5
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