Ghost of Yōtei Complete Edition biedt het volledige pakketje

Tijdens de State of Play was er ruimte voor een fijne promotie. Ghost of Yōtei Complete Edition komt er namelijk aan voor de PS5-spelers.

Heb je enorm genoten van Ghost of Yōtei? Wil je simpelweg meer content consumeren in deze actiegame? Dat komt goed uit, want Ghost of Yōtei Complete Edition is beschikbaar vanaf 1 oktober 2026 voor de PlayStation 5. We hadden natuurlijk al in een vorig bericht uitgelegd wat deze editie te bieden heeft, maar eventjes in sneltreinvaart: je krijgt toegang tot nieuwe DLC's, cosmetische items, verhalende content en nog veel meer. In de onderstaande gameplaytrailer zie je het zelf in actie.

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Ghost of Yōtei is nu beschikbaar voor de PlayStation 5.