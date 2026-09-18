Vier de eerste verjaardag van The Rogue Prince of Persia met gratis update
Ubisoft is niet vies van een feestje en brengt The Rogue Prince of Persia: Anniversary Update gratis uit. Jij bent uitgenodigd om te komen spelen!
Zoals de name al doet vermoeden is The Rogue Prince of Persia een platformer met een roguelite-sausje. In deze actievolle titel krijg je elke run weer de kans om je lot te herschrijven en dankzij de Anniversary Update ontvang je nieuwe items om je onderweg te helpen. Een vers elementen wordt aan de game toegevoegd, namelijk Ice. Met deze ijskoude krachten bevries je jouw tegenstanders en gooi je een rem op het alsmaar oplopende tempo. Experts mogen verder aan de slag met nieuwe Arena Challenges, terwijl er ook een wapen en een tool worden toegevoegd aan het al ruime arsenaal. Tot slot laat ontwikkelaar Evil Empire weten dat ze de balans behoorlijk hebben aangepakt, eindbazen makkelijker én moeilijk hebben gemaakt en ze bieden spelers nu ook meer informatie via het eindscherm. Klinkt goed, toch? Bekijk het hieronder in actie:
The Rogue Prince of Persia is nu beschikbaar voor de pc, PS5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch-consoles.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Nieuws
Veel nieuws op de planning voor The Rogue Prince of Persia
The Rogue Prince of Persia krijgt de komende maanden enkele gratis updates. Wil je te weten komen wat je zoal te wachten staat? Lees er hier alles over!0 reacties
-
Trailer
The Rogue Prince of Persia klautert richting Nintendo Switch 2
The Rogue Prince of Persia heeft twee nieuwe platformen te pakken. De sierlijke en uitbundige roguelike-platformer is onderweg naar de Nintendo...0 reacties
-
Trailer
Ubisoft verrast met The Rogue Prince of Persia 1.0 shadow drop
Ubisoft heeft een mooie verrasing in huis tijdens gamescom 2025! De 1.0-versie van The Rogue Prince of Persia is nu beschikbaar; ook via Game Pass.0 reacties
-
Trailer
The Rogue Prince of Persia: The Second Act is hier
Bereid je voor om dood te gaan, want The Rogue Prince of Persia: The Second Act-update is uitgekomen met de nodige dingen om te ontdekken voor spelers.0 reacties
Heb de game in early access en rond de 1.0 release geprogrammeerd. Vond het maar een matige game die niet lang wist te boeien. Genoeg games in het genre die het beter doen.
Overigens wel een toffe studio en nice dat ze het blijven ondersteunen.