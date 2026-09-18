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Vier de eerste verjaardag van The Rogue Prince of Persia met gratis update

Door Bram Noteboom
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Ubisoft is niet vies van een feestje en brengt The Rogue Prince of Persia: Anniversary Update gratis uit. Jij bent uitgenodigd om te komen spelen!

Zoals de name al doet vermoeden is The Rogue Prince of Persia een platformer met een roguelite-sausje. In deze actievolle titel krijg je elke run weer de kans om je lot te herschrijven en dankzij de Anniversary Update ontvang je nieuwe items om je onderweg te helpen. Een vers elementen wordt aan de game toegevoegd, namelijk Ice. Met deze ijskoude krachten bevries je jouw tegenstanders en gooi je een rem op het alsmaar oplopende tempo. Experts mogen verder aan de slag met nieuwe Arena Challenges, terwijl er ook een wapen en een tool worden toegevoegd aan het al ruime arsenaal. Tot slot laat ontwikkelaar Evil Empire weten dat ze de balans behoorlijk hebben aangepakt, eindbazen makkelijker én moeilijk hebben gemaakt en ze bieden spelers nu ook meer informatie via het eindscherm. Klinkt goed, toch? Bekijk het hieronder in actie:

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The Rogue Prince of Persia is nu beschikbaar voor de pc, PS5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Ubisoft
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5526 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Rogue Prince of Persia
The Rogue Prince of Persia

Ontwikkelaar

Evil Empire

Uitgever

Ubisoft

Release

27 mei 2024

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Krulletje
Krulletje
lvl6 Combo Juggler
3 uur geleden bewerkt

Heb de game in early access en rond de 1.0 release geprogrammeerd. Vond het maar een matige game die niet lang wist te boeien. Genoeg games in het genre die het beter doen.

Overigens wel een toffe studio en nice dat ze het blijven ondersteunen.

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