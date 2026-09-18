Ubisoft is niet vies van een feestje en brengt The Rogue Prince of Persia: Anniversary Update gratis uit. Jij bent uitgenodigd om te komen spelen!

Zoals de name al doet vermoeden is The Rogue Prince of Persia een platformer met een roguelite-sausje. In deze actievolle titel krijg je elke run weer de kans om je lot te herschrijven en dankzij de Anniversary Update ontvang je nieuwe items om je onderweg te helpen. Een vers elementen wordt aan de game toegevoegd, namelijk Ice. Met deze ijskoude krachten bevries je jouw tegenstanders en gooi je een rem op het alsmaar oplopende tempo. Experts mogen verder aan de slag met nieuwe Arena Challenges, terwijl er ook een wapen en een tool worden toegevoegd aan het al ruime arsenaal. Tot slot laat ontwikkelaar Evil Empire weten dat ze de balans behoorlijk hebben aangepakt, eindbazen makkelijker én moeilijk hebben gemaakt en ze bieden spelers nu ook meer informatie via het eindscherm. Klinkt goed, toch? Bekijk het hieronder in actie:

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The Rogue Prince of Persia is nu beschikbaar voor de pc, PS5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch-consoles.