Zach Cregger's Resident Evil is de best beoordeelde 'game-film'

Zach Cregger, bekend als regisseur van Weapons en Barbarian, heeft fantastische resultaten geboekt met zijn aankomende film: Resident Evil. De adaptatie staat momenteel in de boeken als de hoogst beoordeelde film die is gebaseerd op een videogame-IP.

Via MetaCritic zien we een sterke algemene score van 80 en er is geen enkele onvoldoende te bespeuren. Via RottenTomatoes scoort de Resident Evil een zogeheten 'tomatoscore' van 97 procent. Dit wil zeggen dat (op het moment van schrijven) van de 61 recensenten enkel drie procent de film onvoldoende vond vermaken. Dankzij deze receptie schiet Zach Cregger's Resident Evil meteen naar de top als het gaat om films die gebaseerd zijn op een game. Op basis van de 'tomatoscore' komen alleen Sonic the Hedgehog 3 (86 procent) en Werewolves Within (ook 86 procent) in de buurt, maar afgaande van de Metascore staat Resident Evil op eenzaam hoogte. Of het nu om games of andere media gaat: Resident Evil vlamt op verschillende kanalen. Laten we alleen snel vergeten dat er een Netflix-serie bestaat.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht. Cookie voorkeuren wijzigen

Ga jij Resident Evil checken in de bioscoop? Of wacht je op een stream-release?