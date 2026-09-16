Zach Cregger's Resident Evil is de best beoordeelde 'game-film'
Zach Cregger, bekend als regisseur van Weapons en Barbarian, heeft fantastische resultaten geboekt met zijn aankomende film: Resident Evil. De adaptatie staat momenteel in de boeken als de hoogst beoordeelde film die is gebaseerd op een videogame-IP.
Via MetaCritic zien we een sterke algemene score van 80 en er is geen enkele onvoldoende te bespeuren. Via RottenTomatoes scoort de Resident Evil een zogeheten 'tomatoscore' van 97 procent. Dit wil zeggen dat (op het moment van schrijven) van de 61 recensenten enkel drie procent de film onvoldoende vond vermaken. Dankzij deze receptie schiet Zach Cregger's Resident Evil meteen naar de top als het gaat om films die gebaseerd zijn op een game. Op basis van de 'tomatoscore' komen alleen Sonic the Hedgehog 3 (86 procent) en Werewolves Within (ook 86 procent) in de buurt, maar afgaande van de Metascore staat Resident Evil op eenzaam hoogte. Of het nu om games of andere media gaat: Resident Evil vlamt op verschillende kanalen. Laten we alleen snel vergeten dat er een Netflix-serie bestaat.
Ga jij Resident Evil checken in de bioscoop? Of wacht je op een stream-release?
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Ik kan niet wachten, let's goooo
Ik neem alvast al mijn groene struikjes mee vooraf en genoeg pistool poeder
Ik ga er waarschijnlijk zaterdag heen, maar ik blijf een beetje voorzichtig optimistisch. Ik had op beelden volgens mij iets van rennende zombies gezien en ik snap dat die gevaarlijker zijn, maar dat geeft me toch minder een Resident Evil gevoel.
Ik ga em morgen in de bios zien. Erg veel zin in.
Ik kijk er wel naar uit. Barbarian en Weapons vond ik wel goed. Ik heb er vertrouwen in.
Vond weapons en barbarian vette films, ben dus benieuwd naar deze film.
ik ben wel benieuwd naar deze film. Ergens RIP alle grapjes maar ergens snap ik t wel, want tja ja het is geen Marvel film.
Ben benieuwd hoop het spoedig te zien.
Heel benieuwd naar deze film en of deze film nog wel de lore aanhoudt van de franchise. De beelden vind ik tot nu toe erg goed.