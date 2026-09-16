Street Fighter 6's C. Viper krijgt nietsverhullend niemendalletje
Tijdens de nogal oninteressante Capcom Spotlight moest menig werknemer toch even het scherm van zijn collega's wegdraaien. In de show kregen we namelijk te zien dat Street Fighter 6's C. Viper op 13 oktober wordt voorzien van een nieuwe outfit. De Swimsuit-line laat echter weinig aan de verbeelding over.
Zelfs eliteagenten zijn toe aan vakantie. Waar je na de vakantie echter besluit om de zwemkleding weer uit te trekken, laat C. Viper deze gewoon aan. De nieuwe outfit in de Swimsuit-line verschijnt op 13 oktober 2026 voor Street Fighter 6. Zo kunnen we de outfit direct testen wanneer we het nieuwe personage Arjun alle hoeken van de kamer laten zien.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Gameplay
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Trailer
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Nice
Leuk, maar voor het echte werk moet je toch bij de modcommunity zijn. Heb daar zoveel toffe mods aan te danken voor Street fighter V. Uiteraard ook wat sexy Sakura en Chun-li outfits, maar vooral blij met bodyswap mods zoals Dudley ipv Ed (incl SF3 Dudley muziek), Batman ipv Nash, Michael Jackson ipv G, Optimus prime ipv Abigail.