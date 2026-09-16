Street Fighter 6's C. Viper krijgt nietsverhullend niemendalletje

Tijdens de nogal oninteressante Capcom Spotlight moest menig werknemer toch even het scherm van zijn collega's wegdraaien. In de show kregen we namelijk te zien dat Street Fighter 6's C. Viper op 13 oktober wordt voorzien van een nieuwe outfit. De Swimsuit-line laat echter weinig aan de verbeelding over.

Zelfs eliteagenten zijn toe aan vakantie. Waar je na de vakantie echter besluit om de zwemkleding weer uit te trekken, laat C. Viper deze gewoon aan. De nieuwe outfit in de Swimsuit-line verschijnt op 13 oktober 2026 voor Street Fighter 6. Zo kunnen we de outfit direct testen wanneer we het nieuwe personage Arjun alle hoeken van de kamer laten zien.