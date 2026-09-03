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Monster Hunter Wilds: Ascendance pakt uit met zwevende eilanden en Elder Dragons

Door Rudy Wijnberg
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Zitten jullie allemaal te smullen van de PlayStation State of Play? In de show komen flink wat games voorbij, waarbij Monster Hunter Wilds: Ascendance een flink aantal minuten weet te pakken.

De aankomende grootschalige uitbreiding van Monster Hunter Wilds laat steeds meer van zich zien. Gisteren zagen we nog de Boost Bracer in actie, maar nu krijgen we een uitgebreidere blik op de wereld. De Forbidden Lands zijn voorzien van een nieuw bioom, waarin loshangende eilandjes een groot geheel vormen. Uiteraard niet zonder gevaar, want het nieuwe land wordt geteisterd door nieuwe monsters en zelfs Elder Dragons!

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Monster Hunter Wilds: Ascendance verschijnt ergens in 2027 als betaalde uitbreiding voor de basegame.

Bron: Capcom
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2501 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Monster Hunter Wilds
Genomineerd
Monster Hunter Wilds

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

28 februari 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl17 Final Form
48 minuten geleden

Ook deze hoort in de State of Play Japan Asia thuis Sony

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