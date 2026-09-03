Zitten jullie allemaal te smullen van de PlayStation State of Play? In de show komen flink wat games voorbij, waarbij Monster Hunter Wilds: Ascendance een flink aantal minuten weet te pakken.

De aankomende grootschalige uitbreiding van Monster Hunter Wilds laat steeds meer van zich zien. Gisteren zagen we nog de Boost Bracer in actie, maar nu krijgen we een uitgebreidere blik op de wereld. De Forbidden Lands zijn voorzien van een nieuw bioom, waarin loshangende eilandjes een groot geheel vormen. Uiteraard niet zonder gevaar, want het nieuwe land wordt geteisterd door nieuwe monsters en zelfs Elder Dragons!

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Monster Hunter Wilds: Ascendance verschijnt ergens in 2027 als betaalde uitbreiding voor de basegame.