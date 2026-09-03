Monster Hunter Wilds: Ascendance pakt uit met zwevende eilanden en Elder Dragons
Zitten jullie allemaal te smullen van de PlayStation State of Play? In de show komen flink wat games voorbij, waarbij Monster Hunter Wilds: Ascendance een flink aantal minuten weet te pakken.
De aankomende grootschalige uitbreiding van Monster Hunter Wilds laat steeds meer van zich zien. Gisteren zagen we nog de Boost Bracer in actie, maar nu krijgen we een uitgebreidere blik op de wereld. De Forbidden Lands zijn voorzien van een nieuw bioom, waarin loshangende eilandjes een groot geheel vormen. Uiteraard niet zonder gevaar, want het nieuwe land wordt geteisterd door nieuwe monsters en zelfs Elder Dragons!
Monster Hunter Wilds: Ascendance verschijnt ergens in 2027 als betaalde uitbreiding voor de basegame.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Gameplay
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Ook deze hoort in de State of Play Japan Asia thuis Sony