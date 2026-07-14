Monster Hunter Wilds krijgt permanente prijsverlaging

Capcom gaat de prijs van Monster Hunter Wilds blijvend verlagen en introduceert tegelijk nieuwe bundels voor de game. De wijzigingen gaan begin augustus in en moeten het voor nieuwe en terugkerende spelers makkelijker maken om in te stappen.

Capcom heeft aangekondigd dat het aanbod van Monster Hunter Wilds op de schop gaat. Vanaf 3 augustus verdwijnen de huidige Deluxe Edition, Premium Deluxe Edition en de Cosmetic DLC Pass uit de verkoop. Daarvoor in de plaats komen nieuwe bundels met een duidelijkere opzet. De Gold Edition bevat de basisgame en een complete verzameling DLC, terwijl de Cosmetic DLC Collection tien cosmeticapakketten bundelt. Daarnaast verschijnt ook een Extras Cosmetic DLC Pack, met een selectie van eerder los verkrijgbare cosmetische content. Eventuele premiumbonussen uit de oude edities worden meegenomen naar de nieuwe bundels. Een dag later, op 4 augustus, verlaagt Capcom ook de prijs van de basisgame.

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De uitgever spreekt over een permanente prijsverlaging, maar heeft nog niet bekendgemaakt wat de nieuwe verkoopprijs wordt. Op dit moment kost Monster Hunter Wilds €69,99.