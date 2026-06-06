Monster Hunter Wilds jaagt ook op Switch 2-release

De meest recente mainline game in de Monster Hunter-franchise, het positief ontvangen Monster Hunter Wilds, verscheen iets meer dan een jaar geleden. De game kwam aan bod gisterenavond tijdens Summer Game Fest, want daar werd de Ascendance-uitbreiding aangekondigd. Er is echter meer nieuws!

Monster Hunter Wilds komt naar de Switch 2

Capcom stuurde een tweet de wereld in, waarin werd aangekondigd dat er momenteel gewerkt wordt aan een Switch 2-versie van Monster Hunter Wilds. Jammer genoeg is dat zo een beetje alles wat we weten: die versie komt er ooit, maar we hebben nog geen idee wanneer dit zal gebeuren. Meer info zal in de (nabije) toekomst met ons worden gedeeld.

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Monster Hunter Wilds is nu al te spelen op PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.