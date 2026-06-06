Monster Hunter Wilds jaagt ook op Switch 2-release
De meest recente mainline game in de Monster Hunter-franchise, het positief ontvangen Monster Hunter Wilds, verscheen iets meer dan een jaar geleden. De game kwam aan bod gisterenavond tijdens Summer Game Fest, want daar werd de Ascendance-uitbreiding aangekondigd. Er is echter meer nieuws!
Monster Hunter Wilds komt naar de Switch 2
Capcom stuurde een tweet de wereld in, waarin werd aangekondigd dat er momenteel gewerkt wordt aan een Switch 2-versie van Monster Hunter Wilds. Jammer genoeg is dat zo een beetje alles wat we weten: die versie komt er ooit, maar we hebben nog geen idee wanneer dit zal gebeuren. Meer info zal in de (nabije) toekomst met ons worden gedeeld.
Monster Hunter Wilds is nu al te spelen op PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Giga-expansion Monster Hunter Wilds Ascendance in aantocht
Monster Hunter Wilds Ascendance is officieel door Capcom gepresenteerd tijdens Summer Game Fest 2026. De giga-expansion komt in 2027 te verschijnen.1 reactie
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Voorspelling
Summer Game Fest 5 juni 2026 preview - Dit verwachten wij van de show
Van Final Fantasy 7 Remake, Kingdom Hearts 4, Jurassic Park: Survival en meer: dit zijn onze verwachtingen voor Summer Game Fest 2026 van 5 juni 23:00!.17 reacties
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PlayStation State of Play 2 juni 2026 preview – Dit verwachten wij van de show
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Monster Hunter Wilds krijgt massive update op 18 februari
Monster Hunter Wilds 1.041 verschijnt de 18e en kent nieuwe Arch-Tempered Monsters, quests en een cross-over. Oja, en de nieuwe expansion is in de maak!2 reacties
Ben benieuwd of ze dit wat draaiende weten te krijgen.