Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Monster Hunter Wilds jaagt ook op Switch 2-release

Door Simon Verbeke

De meest recente mainline game in de Monster Hunter-franchise, het positief ontvangen Monster Hunter Wilds, verscheen iets meer dan een jaar geleden. De game kwam aan bod gisterenavond tijdens Summer Game Fest, want daar werd de Ascendance-uitbreiding aangekondigd. Er is echter meer nieuws!

Monster Hunter Wilds komt naar de Switch 2

Capcom stuurde een tweet de wereld in, waarin werd aangekondigd dat er momenteel gewerkt wordt aan een Switch 2-versie van Monster Hunter Wilds. Jammer genoeg is dat zo een beetje alles wat we weten: die versie komt er ooit, maar we hebben nog geen idee wanneer dit zal gebeuren. Meer info zal in de (nabije) toekomst met ons worden gedeeld.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

Monster Hunter Wilds is nu al te spelen op PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Bron: Capcom
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 14 reviews 255 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Monster Hunter Wilds Genomineerd
Monster Hunter Wilds

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

28 februari 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
4 weken geleden om 13:01

Ben benieuwd of ze dit wat draaiende weten te krijgen.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord