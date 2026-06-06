Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Giga-expansion Monster Hunter Wilds Ascendance in aantocht

Door Rudy Wijnberg

We wisten al dat Monster Hunter Wilds een grote expansion zou krijgen, maar daar is de officiële onthulling. De giga-expansion Monster Hunter Wilds Ascendance is in aantocht en moet in 2027 verschijnen als uitbreiding voor de game.

Waar Monster Hunter World de uitbreiding Iceborne kreeg, ontvangt Monster Hunter Wilds de Ascendance-uitbreiding. In de in 2027 te verschijnen uitbreiding reizen we naar een onbekende wereld die zich hoog in de lucht bevindt. De nieuwe omgeving kent zowel bekende als onbekende monsters. Het grootste gevaar komt echter in de vorm van een nieuwe Elder Dragon die zelfs de meest ervaren hunters op de proef moet stellen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Monster Hunter Wilds Ascendance verschijnt in 2027 als uitbreiding voor de base game. Monster Hunter Wilds is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Capcom
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Monster Hunter Wilds Genomineerd
Monster Hunter Wilds

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

28 februari 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
4 weken geleden om 07:14

En er is een Switch 2 versie in de maak.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord