Giga-expansion Monster Hunter Wilds Ascendance in aantocht

We wisten al dat Monster Hunter Wilds een grote expansion zou krijgen, maar daar is de officiële onthulling. De giga-expansion Monster Hunter Wilds Ascendance is in aantocht en moet in 2027 verschijnen als uitbreiding voor de game.

Waar Monster Hunter World de uitbreiding Iceborne kreeg, ontvangt Monster Hunter Wilds de Ascendance-uitbreiding. In de in 2027 te verschijnen uitbreiding reizen we naar een onbekende wereld die zich hoog in de lucht bevindt. De nieuwe omgeving kent zowel bekende als onbekende monsters. Het grootste gevaar komt echter in de vorm van een nieuwe Elder Dragon die zelfs de meest ervaren hunters op de proef moet stellen.

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Monster Hunter Wilds Ascendance verschijnt in 2027 als uitbreiding voor de base game. Monster Hunter Wilds is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.