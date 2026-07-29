Monster Hunter Wilds-update maakt online quests offline speelbaar
Capcom lanceert op 4 augustus 2026 een betekenisvolle update voor Monster Hunter Wilds. Lees hier alles wat je moet weten.
Om te beginnen wordt de demo van de RPG aangepast, zodat spelers hun gegevens kunnen overzetten op de volledige game bij een aankoop. Verder staan de quests van de game in de schijnwerpers. De tijd-gelimiteerde quest 'Just What the Doctor Ordered' is straks permanent beschikbaar en alle 25 'event quests' en 'Challenge Quests' worden offline beschikbaar gemaakt. Eerst hadden spelers een internetconnectie nodig om de content te activeren, maar deze vereiste wordt eruit gesloopt. Verder brengt Ver. 1.042.00.00 van Monster Hunter Wilds kleine aanpassingen, zoals het oplossen van bugs.
Monster Hunter Wilds is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Zowel de Ascendance-DLC en Switch 2-versie van de game zijn onderweg.
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