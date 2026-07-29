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Monster Hunter Wilds-update maakt online quests offline speelbaar

Door Bram Noteboom
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Capcom lanceert op 4 augustus 2026 een betekenisvolle update voor Monster Hunter Wilds. Lees hier alles wat je moet weten.

Om te beginnen wordt de demo van de RPG aangepast, zodat spelers hun gegevens kunnen overzetten op de volledige game bij een aankoop. Verder staan de quests van de game in de schijnwerpers. De tijd-gelimiteerde quest 'Just What the Doctor Ordered' is straks permanent beschikbaar en alle 25 'event quests' en 'Challenge Quests' worden offline beschikbaar gemaakt. Eerst hadden spelers een internetconnectie nodig om de content te activeren, maar deze vereiste wordt eruit gesloopt. Verder brengt Ver. 1.042.00.00 van Monster Hunter Wilds kleine aanpassingen, zoals het oplossen van bugs.

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Monster Hunter Wilds is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Zowel de Ascendance-DLC en Switch 2-versie van de game zijn onderweg.

Bron: Capcom
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5239 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Monster Hunter Wilds Genomineerd
Monster Hunter Wilds

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

28 februari 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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