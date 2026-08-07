Final Fantasy VII Revelation komt voorbij tijdens gamescom ONL

Volgend jaar komt de Final Fantasy VII Remake-trilogie ten einde, met de release van Final Fantasy VII Revelation. De game werd tijdens Summer Game Fest aangekondigd met een eerste trailer, maar we krijgen binnenkort nóg meer beelden te zien.

Final Fantasy VII Revelation komt naar gamescom Opening Night Live

Er is namelijk aangekondigd dat deze langverwachte game aanwezig zal zijn tijdens gamescom Opening Night Live. Je weet wel: die show waar Geoff Keighley de ene na de andere 'world premiere' op ons gooit. Niemand minder dan Naoki Hamaguchi, de regisseur van Final Fantasy VII Revelation, zal het woord nemen en meer vertellen over de game. Waarschijnlijk mogen we dus wel een deep dive verwachten met heel wat nieuwe beelden. Misschien vertelt hij wel wat meer over de eventuele 'Story Expansion Pass', waarover nu gefluisterd wordt?

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Final Fantasy VII Revelation verschijnt in het tweede kwartaal van 2027. Gamescom Opening Night Live wordt uitgezonden op 25 augustus.