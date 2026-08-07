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Final Fantasy VII Revelation komt voorbij tijdens gamescom ONL

Door Simon Verbeke
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Volgend jaar komt de Final Fantasy VII Remake-trilogie ten einde, met de release van Final Fantasy VII Revelation. De game werd tijdens Summer Game Fest aangekondigd met een eerste trailer, maar we krijgen binnenkort nóg meer beelden te zien.

Final Fantasy VII Revelation komt naar gamescom Opening Night Live

Er is namelijk aangekondigd dat deze langverwachte game aanwezig zal zijn tijdens gamescom Opening Night Live. Je weet wel: die show waar Geoff Keighley de ene na de andere 'world premiere' op ons gooit. Niemand minder dan Naoki Hamaguchi, de regisseur van Final Fantasy VII Revelation, zal het woord nemen en meer vertellen over de game. Waarschijnlijk mogen we dus wel een deep dive verwachten met heel wat nieuwe beelden. Misschien vertelt hij wel wat meer over de eventuele 'Story Expansion Pass', waarover nu gefluisterd wordt?

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Final Fantasy VII Revelation verschijnt in het tweede kwartaal van 2027. Gamescom Opening Night Live wordt uitgezonden op 25 augustus.

Bron: Geoff Keighley
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 17 reviews 309 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation

Ontwikkelaar

Square Enix

Uitgever

Square Enix

Release

Q2 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar dvd111
dvd111
lvl6 Combo Juggler
6 dagen geleden om 10:18

Hopelijk gaan ze deel 1,2 en 3 ook in een verzameling uitbrengen. Ik heb ik nog geen gespeeld (behalve de originele game dan in de jaren 90).

0
Avatar JustB
JustB
lvl3 XP Farmer
1 week geleden om 20:03

Dit is 1 van die remakes die echt zo geweldig gedaan is. Echt genoten van Part 1 en 2, kan niet wachten om het laatste deel te spelen!!

0
Avatar Marco1990
Marco1990
lvl3 XP Farmer
1 week geleden om 14:35

Duurt lang, wil hem graag spelen moet nog bijna een jaar wachten als deze in het tweede kwartaal uit komt pfff

0
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