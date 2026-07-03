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Gerucht: Final Fantasy VII Revelation ontvangt Story Expansion Pass

Door Bram Noteboom

Na een update in de Epic Games Store lijkt het erop dat Final Fantasy VII Revelation diverse DLC's gaat ontvangen. Zo wordt ook een Story Expansion Pass gevonden.

De update werd opgemerkt via EpicDB.org. Dit is een third-party tool waarmee men kan zien welke bestanden worden toegevoegd aan games in de Epic Games Store. Square Enix heeft de nodige files geüpload voor Final Fantasy VII Revelation in deze digitale store. Een Premium Plus Edition, Premium Edition, Story Expansion Pass en negen DLC's Packs werden gevonden en zijn nog steeds zichtbaar.

Wil dit meteen iets bevestigen? Nou, niet direct. Dit soort bestanden kunnen dienen als placeholders. De Premium Plus Edition, Premium Edition en Story Expansion Pass lijken op het eerste oog legit, maar de kanttekening wordt vooral gezet bij de negen DLC's. Het is onwaarschijnlijk dat het gaat om premium uitbreidingen of iets dergelijks. Dit kunnen simpelweg extra items zijn of een alternatieve kostuums. Het is even wachten op bevestiging vanuit kamp Square Enix.

Final Fantasy VII Revelation gerucht DLC 2026

Final Fantasy VII Revelation is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Epic Games Store
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation

Ontwikkelaar

Square Enix

Uitgever

Square Enix

Release

Q2 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
2 dagen geleden om 10:11

Huh? Waarom is dit "groot nieuws"? Is toch gewoon al die sh!t die je er bij krijgt als je deluxe/ultimate/IkBenDuurMaarNuHebJeWelAlleItemsFOMO edities aanschaft? extra haarstyle voor cloud en party, een mooie nieuwe jasje voor Berret, nieuwe summon material voor die en die, etc.. Haha!

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