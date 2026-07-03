Na een update in de Epic Games Store lijkt het erop dat Final Fantasy VII Revelation diverse DLC's gaat ontvangen. Zo wordt ook een Story Expansion Pass gevonden.

De update werd opgemerkt via EpicDB.org. Dit is een third-party tool waarmee men kan zien welke bestanden worden toegevoegd aan games in de Epic Games Store. Square Enix heeft de nodige files geüpload voor Final Fantasy VII Revelation in deze digitale store. Een Premium Plus Edition, Premium Edition, Story Expansion Pass en negen DLC's Packs werden gevonden en zijn nog steeds zichtbaar.

Wil dit meteen iets bevestigen? Nou, niet direct. Dit soort bestanden kunnen dienen als placeholders. De Premium Plus Edition, Premium Edition en Story Expansion Pass lijken op het eerste oog legit, maar de kanttekening wordt vooral gezet bij de negen DLC's. Het is onwaarschijnlijk dat het gaat om premium uitbreidingen of iets dergelijks. Dit kunnen simpelweg extra items zijn of een alternatieve kostuums. Het is even wachten op bevestiging vanuit kamp Square Enix.

Final Fantasy VII Revelation is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.