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Ontdek het verhaal van Resonance: A Plague Tale Legacy

Door Bram Noteboom
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De prequel Resonance: A Plague Tale Legacy heeft een spannend verhaal voor je in petto. Check hier de officiële Story Trailer en maak kennis met het plot.

Resonance: A Plague Tale Legacy speelt zich af op het eiland van de Minotaurus en niks is zo simpel als het eerst lijkt. Jarenlang heeft men gezwoegd, gestreden en gebloed voor een felbegeerde sleutel, maar wat ontgrendelt deze precies? Ja, de poort, smartass. Maar wat schuilt erachter en waarom is het zolang verborgen gebleven? Deze vragen ga je hopelijk kunnen beantwoorden na een playthrough van de actie-avonturengame. Tenminste, als je dapper genoeg bent en bereid bent je eigen angst, spijt en rouw onder ogen te komen. Check hieronder de trailer met nieuwe verhalende elementen en maak verder kennis met de uitgebreide cast:

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Resonance: A Plague Tale Legacy is beschikbaar vanaf 27 augustus 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Focus Entertainment
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy

Ontwikkelaar

Asobo Studio

Uitgever

Focus Entertainment

Release

27 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar TinusTussengas
TinusTussengas
lvl4 Reply Goblin
4 dagen geleden om 09:21

Dit ziet er weer goed uit. Zin in!

0
Avatar Marinden
Marinden
lvl6 Combo Juggler
4 dagen geleden om 07:49

Ik vond vooral de stealth onderdelen van de eerste 2 delen minder (ben ik ook echt slecht in) dus dat er meer actie inzit ipv stealth vind ik alleen maar positief.

0
Avatar JustB
JustB
lvl3 XP Farmer
5 dagen geleden om 23:40

De vorige 2 delen waren echt geweldig om doorheen te spelen en hielden me op het puntje van mijn stoel. Ik ben echt bang dat dit deel een hele andere kant op gaat wat totaal niet lijkt op de vorige. De gameplay lijkt echt meer actie gericht… maar goed als nog wil ik deze zeker wel spelen!

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl17 Final Form
5 dagen geleden om 22:14

The Rock hoeft geen story trailers te zien, speel het spel maar gewoon 😎

0
Avatar Marco1990
Marco1990
lvl3 XP Farmer
5 dagen geleden om 20:07

Zo benieuwd naar de game, 2 weken geleden gestart met a plague tale requiem wat echt een topper is. Hoop dat deze net zo goed gaat zijn.

2
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