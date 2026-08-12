Ontdek het verhaal van Resonance: A Plague Tale Legacy

De prequel Resonance: A Plague Tale Legacy heeft een spannend verhaal voor je in petto. Check hier de officiële Story Trailer en maak kennis met het plot.

Resonance: A Plague Tale Legacy speelt zich af op het eiland van de Minotaurus en niks is zo simpel als het eerst lijkt. Jarenlang heeft men gezwoegd, gestreden en gebloed voor een felbegeerde sleutel, maar wat ontgrendelt deze precies? Ja, de poort, smartass. Maar wat schuilt erachter en waarom is het zolang verborgen gebleven? Deze vragen ga je hopelijk kunnen beantwoorden na een playthrough van de actie-avonturengame. Tenminste, als je dapper genoeg bent en bereid bent je eigen angst, spijt en rouw onder ogen te komen. Check hieronder de trailer met nieuwe verhalende elementen en maak verder kennis met de uitgebreide cast:

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Resonance: A Plague Tale Legacy is beschikbaar vanaf 27 augustus 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.