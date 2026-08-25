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gamescom 2026

Launch trailer Resonance: A Plague Tale Legacy getoond tijdens ONL

Door Patrick Lamers
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Met een releasedatum al snel in het vooruitzicht zag Focus Entertainment Opening Night Live als het perfecte moment om Resonance: A Plague Tale Legacy nog eens te laten zien. Hier werd alvast de launch trailer getoond.

Voorzien van een alternatieve versie van Depeche Mode's Enjoy the Silence kregen we andermaal beelden te zien van Resonance: A Plague Tale Legacy. De game komt over enkele dagen al te verschijnen. In deze game speel je als Sophia en kom je gaandeweg steeds meer over haar te weten, terwijl je daarnaast ook nog de geheimen van de Macula ontrafelt. Asobo Studio tracht met dit deel een nieuw perspectief te bieden op de A Plague Tale franchise.

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Resonance: A Plague Tale Legacy verschijnt op 27 augustus 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Ook is de game vanaf de dag van release te spelen via Xbox Games Pass.

Bron: Focus Entertainment
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2946 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy

Ontwikkelaar

Asobo Studio

Uitgever

Focus Entertainment

Release

27 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl16 Legend in the Making
2 uur geleden

Beetje overbodig. Het is tof maar wel veelal bekende kost

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