Met een releasedatum al snel in het vooruitzicht zag Focus Entertainment Opening Night Live als het perfecte moment om Resonance: A Plague Tale Legacy nog eens te laten zien. Hier werd alvast de launch trailer getoond.

Voorzien van een alternatieve versie van Depeche Mode's Enjoy the Silence kregen we andermaal beelden te zien van Resonance: A Plague Tale Legacy. De game komt over enkele dagen al te verschijnen. In deze game speel je als Sophia en kom je gaandeweg steeds meer over haar te weten, terwijl je daarnaast ook nog de geheimen van de Macula ontrafelt. Asobo Studio tracht met dit deel een nieuw perspectief te bieden op de A Plague Tale franchise.

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Resonance: A Plague Tale Legacy verschijnt op 27 augustus 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Ook is de game vanaf de dag van release te spelen via Xbox Games Pass.