Resonance: A Plague Tale Legacy, Blood Dungeon, Vapor World en meer bijzondere titels vullen de Game Pass-bibliotheek verder deze maand aan. Dit laat XBOX weten via diens nieuwsblog XBOX Wire.

Mocht je houden van eigenaardige avonturen, zelfzinnige indiegames en gezonde portie arcadefun, dan kan de onderstaande selectie je misschien wel bekoren. Uiteraard staat Resonance: A Plague Tale Legacy van Focus Entertainment en Asobo Studio in de schijnwerpers als dé grote release van Game Pass deze maand, maar er zijn verder genoeg interessante titels te spotten. Hieronder lees je in het overzicht alles wat je moet weten:

Game Datum Type abonnement Vapor World: Over the Mind 19 augustus 2026 Game Pass Ultimate en PC Game Pass BlazBlue Entropy Effect X 19 augustus 2026 Nu met Game Pass Premium Relooted 19 augustus 2026 Nu met Game Pass Premium Starsand Island 20 augustus 2026 Nu met Game Pass Premium Aerial_Knight’s DropShot 25 augustus 2026 Nu met Game Pass Premium Blood Dungeon 25 augustus 2026 Game Pass Ultimate en PC Game Pass Resonance: A Plague Tale Legacy 27 augustus 2026 Game Pass Ultimate en PC Game Pass Young Suns 31 augustus 2026 Nu met Game Pass Premium Shelldiver 1 september 2026 Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass

Naast de nieuwe games om te spelen kun je in-game bonussen claimen voor Once Human en World of Tanks. Helaas moeten we wel afscheid nemen van een selectie toffe titels. Je hebt tot 31 augustus 2026 om de volgende games uit te spelen:

Another Crab’s Treasure

I Am Your Beast

Neon Abyss

One Lonely Outpost

The Witcher 3: The Wild Hunt - Remastered Edition

Zijn er specifieke games waarmee jij aan de slag gaat? Laat het vooral weten in de comments.