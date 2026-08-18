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Resonance: A Plague Tale Legacy voert Game Pass augustus 2026 line-up aan

Door Bram Noteboom
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Resonance: A Plague Tale Legacy, Blood Dungeon, Vapor World en meer bijzondere titels vullen de Game Pass-bibliotheek verder deze maand aan. Dit laat XBOX weten via diens nieuwsblog XBOX Wire.

Mocht je houden van eigenaardige avonturen, zelfzinnige indiegames en gezonde portie arcadefun, dan kan de onderstaande selectie je misschien wel bekoren. Uiteraard staat Resonance: A Plague Tale Legacy van Focus Entertainment en Asobo Studio in de schijnwerpers als dé grote release van Game Pass deze maand, maar er zijn verder genoeg interessante titels te spotten. Hieronder lees je in het overzicht alles wat je moet weten:

GameDatumType abonnement
Vapor World: Over the Mind19 augustus 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass
BlazBlue Entropy Effect X19 augustus 2026Nu met Game Pass Premium
Relooted19 augustus 2026Nu met Game Pass Premium
Starsand Island20 augustus 2026Nu met Game Pass Premium
Aerial_Knight’s DropShot25 augustus 2026Nu met Game Pass Premium
Blood Dungeon25 augustus 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Resonance: A Plague Tale Legacy27 augustus 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Young Suns31 augustus 2026Nu met Game Pass Premium
Shelldiver1 september 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass

XBOX Game Pass augustus 2026 wave 2

Naast de nieuwe games om te spelen kun je in-game bonussen claimen voor Once Human en World of Tanks. Helaas moeten we wel afscheid nemen van een selectie toffe titels. Je hebt tot 31 augustus 2026 om de volgende games uit te spelen:

  • Another Crab’s Treasure
  • I Am Your Beast
  • Neon Abyss
  • One Lonely Outpost
  • The Witcher 3: The Wild Hunt - Remastered Edition

Zijn er specifieke games waarmee jij aan de slag gaat? Laat het vooral weten in de comments.

Bron: XBOX Wire
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5326 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy

Ontwikkelaar

Asobo Studio

Uitgever

Focus Entertainment

Release

27 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Daydreamer
Daydreamer
lvl7 Checkpoint Jeugd
12 uur geleden

Zit nu in chapter 8 van Requiem. Het is de bedoeling klaar te zijn voor volgende week vrijdag met de game zodat ik gelijk door kan met Resonance. De eerste 2 zijn zeer vermakelijk dus ben benieuwd!

0
Avatar Krulletje
Krulletje
lvl5 Thread Hunter
13 uur geleden

De eerste twee Plague Tale delen vond ik super leuk. Hopelijk kan deze spin off er aan tippen!

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl17 Final Form
15 uur geleden

Voor A Plague Tale kan je wel maandje Gamepass aftikken.

1
Avatar Anita
Anita
Gameliner
15 uur geleden

Shelldiver is zeker een aanrader.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl17 Final Form
15 uur geleden

Zolang ze Gamepass niet op disc uitbrengen kunnen ze mijn rug op 😜!

5
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