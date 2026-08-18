Resonance: A Plague Tale Legacy voert Game Pass augustus 2026 line-up aan
Resonance: A Plague Tale Legacy, Blood Dungeon, Vapor World en meer bijzondere titels vullen de Game Pass-bibliotheek verder deze maand aan. Dit laat XBOX weten via diens nieuwsblog XBOX Wire.
Mocht je houden van eigenaardige avonturen, zelfzinnige indiegames en gezonde portie arcadefun, dan kan de onderstaande selectie je misschien wel bekoren. Uiteraard staat Resonance: A Plague Tale Legacy van Focus Entertainment en Asobo Studio in de schijnwerpers als dé grote release van Game Pass deze maand, maar er zijn verder genoeg interessante titels te spotten. Hieronder lees je in het overzicht alles wat je moet weten:
|Game
|Datum
|Type abonnement
|Vapor World: Over the Mind
|19 augustus 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|BlazBlue Entropy Effect X
|19 augustus 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Relooted
|19 augustus 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Starsand Island
|20 augustus 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Aerial_Knight’s DropShot
|25 augustus 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Blood Dungeon
|25 augustus 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|Resonance: A Plague Tale Legacy
|27 augustus 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|Young Suns
|31 augustus 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Shelldiver
|1 september 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
Naast de nieuwe games om te spelen kun je in-game bonussen claimen voor Once Human en World of Tanks. Helaas moeten we wel afscheid nemen van een selectie toffe titels. Je hebt tot 31 augustus 2026 om de volgende games uit te spelen:
- Another Crab’s Treasure
- I Am Your Beast
- Neon Abyss
- One Lonely Outpost
- The Witcher 3: The Wild Hunt - Remastered Edition
Zijn er specifieke games waarmee jij aan de slag gaat? Laat het vooral weten in de comments.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Zit nu in chapter 8 van Requiem. Het is de bedoeling klaar te zijn voor volgende week vrijdag met de game zodat ik gelijk door kan met Resonance. De eerste 2 zijn zeer vermakelijk dus ben benieuwd!
De eerste twee Plague Tale delen vond ik super leuk. Hopelijk kan deze spin off er aan tippen!
Voor A Plague Tale kan je wel maandje Gamepass aftikken.
Shelldiver is zeker een aanrader.
Zolang ze Gamepass niet op disc uitbrengen kunnen ze mijn rug op 😜!