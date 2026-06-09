Final Fantasy VII Revelation, de afsluiter van Summer Game Fest 2026, is eindelijk onthuld. Uiteraard komt er steeds meer informatie over de game naar buiten. Zo vermeldt FFVII-regisseur Naoki Hamaguchi in een interview dat iedere speler in Final Fantasy VII Revelation hetzelfde einde te zien krijgt. Toch is iedere sessie uniek, want spelers kunnen wederom invloed uitoefenen op het verloop naar het laatste gevecht.

In een interview met GamesRadar+ laat Hamaguchi weten dat het laatste deel in de Final Fantasy VII Remake-trilogie één definitief einde kent. Dat wil echter niet zeggen dat iedere speler exact dezelfde route aflegt. Dit deel moet spelers namelijk meer dan ooit in staat stellen om keuzes te maken gedurende het verhaal. Deze keuzes hebben een significante impact op de totaalervaring, maar niet op het einde zelf.

Hamaguchi zegt daar het volgende over gedurende het interview:

"This goes without saying, but our heroes, Cloud and his companions, are beloved by a lot of fans around the world. [...] But when we thought about that, we didn't want to just kind of deliver a singular storytelling experience for every single player around the world. We wanted each player – each fan – to have a unique experience as they head on to the final battle."

In het interview vervolgt Hamaguchi dat spelers tijdens het avontuur geconfronteerd worden met bepaalde keuzemomenten. Deze momenten hebben continu impact, zelfs tot op het moment dat het laatste gevecht van start gaat. Hiermee bouw je een persoonlijk avontuur op, creëer je je eigen herinneringen met de cast en beleef je dus een compleet eigen ervaring.

In de lente van 2027 brengt Final Fantasy VII Revelation een einde aan de Final Fantasy VII Remake-trilogie. De game verschijnt voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.