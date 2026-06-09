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Final Fantasy VII Revelation kent diverse keuzemomenten, maar wel één einde

Door Rudy Wijnberg

Final Fantasy VII Revelation, de afsluiter van Summer Game Fest 2026, is eindelijk onthuld. Uiteraard komt er steeds meer informatie over de game naar buiten. Zo vermeldt FFVII-regisseur Naoki Hamaguchi in een interview dat iedere speler in Final Fantasy VII Revelation hetzelfde einde te zien krijgt. Toch is iedere sessie uniek, want spelers kunnen wederom invloed uitoefenen op het verloop naar het laatste gevecht.

In een interview met GamesRadar+ laat Hamaguchi weten dat het laatste deel in de Final Fantasy VII Remake-trilogie één definitief einde kent. Dat wil echter niet zeggen dat iedere speler exact dezelfde route aflegt. Dit deel moet spelers namelijk meer dan ooit in staat stellen om keuzes te maken gedurende het verhaal. Deze keuzes hebben een significante impact op de totaalervaring, maar niet op het einde zelf.

Final Fantasy VII Revelation einde

Hamaguchi zegt daar het volgende over gedurende het interview:
"This goes without saying, but our heroes, Cloud and his companions, are beloved by a lot of fans around the world. [...] But when we thought about that, we didn't want to just kind of deliver a singular storytelling experience for every single player around the world. We wanted each player – each fan – to have a unique experience as they head on to the final battle."

In het interview vervolgt Hamaguchi dat spelers tijdens het avontuur geconfronteerd worden met bepaalde keuzemomenten. Deze momenten hebben continu impact, zelfs tot op het moment dat het laatste gevecht van start gaat. Hiermee bouw je een persoonlijk avontuur op, creëer je je eigen herinneringen met de cast en beleef je dus een compleet eigen ervaring.

In de lente van 2027 brengt Final Fantasy VII Revelation een einde aan de Final Fantasy VII Remake-trilogie. De game verschijnt voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Gamesradar+
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation

Ontwikkelaar

Square Enix

Uitgever

Square Enix

Release

Q2 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar craftercis
craftercis
lvl6 Combo Juggler
3 weken geleden om 13:44

Een vraag voor de die-hard Final Fantasy spelers. Waar moet ik beginnen met deze games? Inmiddels zijn er zoveel dat ik het niet meer weet..

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Avatar Joshzero
Joshzero
lvl8 Achievement Hunter
3 weken geleden om 13:39

De bekende illusie van keuze in videogames dan waarschijnlijk.

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