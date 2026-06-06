Final Fantasy VII Revelation aangekondigd voor PS5, Xbox Series, Switch 2 en pc
Het derde deel binnen de Final Fantasy VII Remake-trilogie gaat geen Final Fantasy VII Return heten. Final Fantasy VII Revelation is namelijk ter afsluiting van Summer Game Fest 2026 aangekondigd met een groot aantal cinematics, gameplaybeelden en een releasewindow. Final Fantasy VII Revelation verschijnt namelijk in de lente van 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Zonder twijfel kunnen we de aankondiging van Final Fantasy VII Revelation bestempelen als de klapper van de show. De hekkensluiter van de Final Fantasy VII Remake-trilogie bevat een groot aantal nieuwe elementen en personages en ziet er, zoals gewoonlijk, bijzonder goed uit. De aankondiging vangt aan met een twee minuten durende trailer, waarin we te weten komen dat het derde deel de titel Final Fantasy VII Revelation draagt.
Final Fantasy VII Revelation verschijnt in de lente van 2027 voor PS5, Xbox Series, Switch 2 en pc
Hoewel de eerste trailer mij persoonlijk al tevreden had gesteld, wist Square Enix te verrassen met meer nieuws. Final Fantasy VII Revelation verschijnt namelijk in de lente van 2027. Niet als PlayStation-exclusive, maar als cross-platform release. Final Fantasy VII Revelation is namelijk direct speelbaar op PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Ook Matt Mercer neemt even een moment om de arena van Geoff Keighley te betreden. De bekende stemacteur vertolkt namelijk de rol van Vincent Valentine, een van Clouds partyleden in Final Fantasy VII. De 'Turk' met een flinke wraakzucht richting Sephiroth kent een compleet eigen moveset, net als Cid Highwind, die het roster eveneens versterkt.
In Mercers segment leren we ook meer over de navigatie in de Highwind, een luchtvaartuig waarmee we over de wereldkaart reizen. Daarnaast leren we meer over het vernieuwde battlesysteem en de gear-opties. Zo kunnen we nu nieuwe gearsamenstellingen maken die het uiterlijk van onze personages flink op de schop gooien.
Final Fantasy VII Revelation verschijnt in de lente van 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
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Ik had de naam Revelation voorspeld! Ehh, eerlijk gezegd had ik "Revelations" voorspeld. Close enough, haha!
Heel vet dat het eindelijk een soort van release datum heeft. Hoop alleen wel echt dat ze een dik afsluitend verhaal neerzetten, en minder energie steken in al die side quests en onzin quests die weinig voor mij deden (leuk voor de mensen die het wel tof vonden natuurlijk).
Desalniettemin -- Vreselijk veel zin in!
Vond Remake wel aardig, alleen al de sidequests die erin zaten waren echt nutteloze filler. Daarom 2de deel nooit opgepakt. Is die beter in dat opzicht?
Nice!
YES YES YES!
Day 1! Remake en Rebirth waren insane brute brute games. Al was Rebirth wel heel erg volgestopt met side/mini quests/ collectibles en dat soort dingen, dat heb ik uiteindelijk wel geskipped.
Zin in🤘🏻
Aan de ene kant veel zin in, maaarrrrr ben bang voor teveel filler. Grote kans dat ik 'm deze keer op easy ga spelen zodat ik minder EXP nodig heb om bazen te kunnen verslaan.
Ik heb het gevoel dat hij nog wel uitgesteld wordt. Maar voor mij het tekrn dat ik nu de eerste 2 delen in de gaten ga houden kwa prijs. Dan kan ik ze achter elkaar spelen. Op Switch2 ofcourse!
Ziet er goed uit!