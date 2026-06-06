Het derde deel binnen de Final Fantasy VII Remake-trilogie gaat geen Final Fantasy VII Return heten. Final Fantasy VII Revelation is namelijk ter afsluiting van Summer Game Fest 2026 aangekondigd met een groot aantal cinematics, gameplaybeelden en een releasewindow. Final Fantasy VII Revelation verschijnt namelijk in de lente van 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Zonder twijfel kunnen we de aankondiging van Final Fantasy VII Revelation bestempelen als de klapper van de show. De hekkensluiter van de Final Fantasy VII Remake-trilogie bevat een groot aantal nieuwe elementen en personages en ziet er, zoals gewoonlijk, bijzonder goed uit. De aankondiging vangt aan met een twee minuten durende trailer, waarin we te weten komen dat het derde deel de titel Final Fantasy VII Revelation draagt.

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Final Fantasy VII Revelation verschijnt in de lente van 2027 voor PS5, Xbox Series, Switch 2 en pc

Hoewel de eerste trailer mij persoonlijk al tevreden had gesteld, wist Square Enix te verrassen met meer nieuws. Final Fantasy VII Revelation verschijnt namelijk in de lente van 2027. Niet als PlayStation-exclusive, maar als cross-platform release. Final Fantasy VII Revelation is namelijk direct speelbaar op PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Ook Matt Mercer neemt even een moment om de arena van Geoff Keighley te betreden. De bekende stemacteur vertolkt namelijk de rol van Vincent Valentine, een van Clouds partyleden in Final Fantasy VII. De 'Turk' met een flinke wraakzucht richting Sephiroth kent een compleet eigen moveset, net als Cid Highwind, die het roster eveneens versterkt.

In Mercers segment leren we ook meer over de navigatie in de Highwind, een luchtvaartuig waarmee we over de wereldkaart reizen. Daarnaast leren we meer over het vernieuwde battlesysteem en de gear-opties. Zo kunnen we nu nieuwe gearsamenstellingen maken die het uiterlijk van onze personages flink op de schop gooien.

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Final Fantasy VII Revelation verschijnt in de lente van 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.