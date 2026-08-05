Aandelen Roblox kelderen met 70 procent door minder virale games

Roblox heeft op zijn zachtst gezegd een teleurstellend kwartaal achter de rug. Volgens het bedrijf zelf is dat vooral te wijten aan het feit dat er minder virale games zijn verschenen, waardoor Roblox minder geld wist te incasseren.

Het afgelopen kwartaal heeft Roblox niet zijn beste periode beleefd. Het bedrijf zag de marktwaarde over het afgelopen jaar met maar liefst 70 miljard zakken met als gevolg dat ook de aandelen in het bedrijf met 70 procent naar beneden zijn bijgesteld. Dat is een behoorlijke aderlating voor het bedrijf en daar moet dan ook een oorzaak aan worden verbonden. Roblox heeft aangegeven dat zij dat verlies wel kunnen verklaren en dat dat vooral te wijten is aan het gebrek aan goede games op het platform. Waar in het verleden games als 99 Nights In The Forest en Brookhaven RP wisten te zorgen voor ontzettend veel groei, zijn nieuwe games van dat kaliber de afgelopen tijd uitgebleven. Volgens Roblox heeft dat ertoe geleid dat de betrokkenheid van spelers bij Roblox is verminderd.

Het universum van Roblox is ontzettend populair, vooral onder kinderen. In Roblox kunnen gebruikers hun eigen games maken, die anderen vervolgens weer kunnen spelen. Het bedrijf achter Roblox biedt in feite dus alleen het platform waarbij de gebruikers verantwoordelijk zijn voor de content die zijzelf en andere gebruikers kunnen ervaren. Het platform heeft in de loop der jaren veel problemen gehad rondom de veiligheid van kinderen in Roblox. Pedofielen zouden er eenvoudig in contact kunnen komen met kinderen. Roblox heeft daarop diverse maatregelen doorgevoerd, zoals het instellen van kinderaccounts en het verbeteren van het ouderlijk toezicht.

Wat vind jij van de situatie bij Roblox en wat denk jij dat er voor nodig is om die aandelendaling weer om te keren?