Aandelen Roblox kelderen met 70 procent door minder virale games
Roblox heeft op zijn zachtst gezegd een teleurstellend kwartaal achter de rug. Volgens het bedrijf zelf is dat vooral te wijten aan het feit dat er minder virale games zijn verschenen, waardoor Roblox minder geld wist te incasseren.
Het afgelopen kwartaal heeft Roblox niet zijn beste periode beleefd. Het bedrijf zag de marktwaarde over het afgelopen jaar met maar liefst 70 miljard zakken met als gevolg dat ook de aandelen in het bedrijf met 70 procent naar beneden zijn bijgesteld. Dat is een behoorlijke aderlating voor het bedrijf en daar moet dan ook een oorzaak aan worden verbonden. Roblox heeft aangegeven dat zij dat verlies wel kunnen verklaren en dat dat vooral te wijten is aan het gebrek aan goede games op het platform. Waar in het verleden games als 99 Nights In The Forest en Brookhaven RP wisten te zorgen voor ontzettend veel groei, zijn nieuwe games van dat kaliber de afgelopen tijd uitgebleven. Volgens Roblox heeft dat ertoe geleid dat de betrokkenheid van spelers bij Roblox is verminderd.
Het universum van Roblox is ontzettend populair, vooral onder kinderen. In Roblox kunnen gebruikers hun eigen games maken, die anderen vervolgens weer kunnen spelen. Het bedrijf achter Roblox biedt in feite dus alleen het platform waarbij de gebruikers verantwoordelijk zijn voor de content die zijzelf en andere gebruikers kunnen ervaren. Het platform heeft in de loop der jaren veel problemen gehad rondom de veiligheid van kinderen in Roblox. Pedofielen zouden er eenvoudig in contact kunnen komen met kinderen. Roblox heeft daarop diverse maatregelen doorgevoerd, zoals het instellen van kinderaccounts en het verbeteren van het ouderlijk toezicht.
Wat vind jij van de situatie bij Roblox en wat denk jij dat er voor nodig is om die aandelendaling weer om te keren?
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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Goed nieuws voor de mensen die houden van goed nieuws haha
Had laatst nog wat dingen gelezen en gezien dat een YouTube gast juist aan de kaak wilde stellen dat er pedo gedoe op het platform is en hij had zo goed geholpen, Roblox uitgevers konden er wat aan doen en in plaats dat aan te nemen en te doen gaf er 1 CEO ofzo aan dat die YouTuber Roblox zwart wilde maken.... Wat n dom gedoe hahah.
Verder zelf speelde ik hier altijd al Among Us (Murder mystery) voordat Among Us bestond en heel populair was, we spreken over 2013 ofzo.
Wat zij nodig hebben om tij te keren? Dat weet ik niet.
Maar een ding weet ik wel: Dat ga ik zeker niet uitzoeken.
Ik hoop dat ze compleet failliet gaan.
Mijn oudste (6) is een echte gamer net als ik maar bij ons wordt er geen Roblox gespeeld. Waarschuw ook al een lange tijd andere (meestal onwetende) ouders. Bizar hoe sommigen het dan weg lachen en zeggen dat t wel mee valt.
Goed dat dat pedofielen platform minder winst heeft gemaakt.
Misschien weer een nieuwe Sandy Hook of Auschwitz simulator uitbrengen...?
Echt ik mag hopen dat Roblox snel ten onder gaat samen met al die vergelijkbare meuk.
Omdat die sh!t vol zit met pedo's en het naarste samen brengt van de diepste vieze dampe krochten van het internet, en de ontwikkelaar er zeer zacht tegen heeft opgeptreden, voel ik niks voor dit. Hoop alleen maar dat ze snel verdwijnen. Wegwezen met die vieze zooi :']
Dikke prima! Dat dit platform maar snel mag verdwijnen.