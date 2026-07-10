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Luister het nieuwe album van The Rolling Stones in Roblox

Door Patrick Lamers

in de loop der jaren zijn er al tal van crossovers geweest tussen Roblox en andere franchises en merken, maar deze zag ik toch niet direct aankomen. The Rolling Stones brengen hun muziek namelijk richting de populaire game.

Juist, op het officiële YouTubekanaal van The Rolling Stones is een trailer geplaatst waarbij de samenwerking tussen de rockband en Roblox wereldkundig wordt gemaakt. Als je fan bent van de Stones, dan ben je waarschijnlijk wel bewust dat vandaag hun nieuwe album Foreign Tongues is gelanceerd. Samen met die lancering is ook hun eigen game binnen Roblox beschikbaar gesteld. In deze game kunnen spelers een interactieve reis maken door zestig jaar Stones-geschiedenis. Natuurlijk galmen daarbij de bekende nummers uit de speakers om die ervaring helemaal compleet te maken. Tussen 17 en 19 juli organiseren The Rolling Stones zelf een slotshow waarbij de hits uit hun carrière te horen zullen zijn.

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De muziek van The Rolling Stones is vanaf nu te ervaren in Robox. Ga jij de Stones bewoneren in Roblox?

Bron: The Rolling Stones
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 170 reviews 2919 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Roblox
Roblox

Ontwikkelaar

Roblox Corporation

Uitgever

Roblox Corporation

Release

1 september 2006

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
VR
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Dennis
Dennis
lvl6 Combo Juggler
1 uur geleden

LP ligt al klaar bij de pakketdienst.
Vanochtend al gestreamd. Wat een album!
Eerder dit jaar Paul McCartney ook al met een goed album.

Heerlijk om de platenspeler aan te zetten tijdens bepaalde games

0
Avatar RogueSquad
RogueSquad
Gameliner
5 uur geleden

Ik draai de LP wel.

0
Avatar craftercis
craftercis
lvl7 Checkpoint Jeugd
6 uur geleden

Interessante keuze

0
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