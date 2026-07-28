Schrijf je nu in voor de Crazy Taxi: World Tour Network Test

Uber-chauffeur zijn lijkt zo erg nog niet. Tenminste, niet als we dat zijn in Crazy Taxi: World Tour. In de aankomende SEGA-game reizen we namelijk af naar de westkust van Amerika, waar we allerhande figuren vervoeren. Ook jij kunt dat binnenkort doen, want SEGA heeft een Multiplayer Closed Network Test aangekondigd.

Riemen vast, want Crazy Taxi komt met piepende banden aangescheurd. De blast from the past draait natuurlijk om het oppikken van diverse klanten die om een ritje verlegen zitten. Middels onderstaande trailer zien we al iets meer van de game. Zo dienen we een typische pizzabakker met een flinke stapel pizza's af te zetten.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

De trailer sluit ook nog eens goed af, want de Crazy Taxi: World Tour Closed Network Test heeft officieel de motor gestart. Schrijf je nu in via de officiële Crazy Taxi-website om deel te nemen aan de Crazy Taxi: World Tour Multiplayer Closed Network Test die loopt van 12 september 02:00 tot 14 september 02:00. Let op: Inschrijven kan vanaf 28 juli tot 1 september 08:59.

Crazy Taxi: World Tour verschijnt ergens in 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.