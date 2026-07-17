Speel Crazy Taxi, Alien Isolation 2 en meer op gamescom 2026

Gaan jullie naar gamescom? Mooi, wij namelijk ook! SEGA is alvast zo vriendelijk geweest om de line-up voor de beursvloer online te gooien. Games zoals Crazy Taxi World Tour, Stranger Than Heaven en Alien: Isolation 2 zijn namelijk allemaal speelbaar op de vloer.

Het is natuurlijk het Europese game-evenement van het jaar. gamescom 2026 staat weer garant voor flink wat gameplezier en wij kunnen dan ook niet wachten om naar Keulen af te reizen. SEGA overduidelijk ook niet, want in een korte teaser claimt het bedrijf dat deze line-up de beste in tijden is. SEGA neemt namelijk Crazy Taxi World Tour, Stranger Than Heaven, Total War: Warhammer 40,000, Persona 4 Revival en Alien: Isolation 2 mee. En het mooiste? Jullie kunnen al die games al spelen op gamescom!

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gamescom 2026 wordt op 25 augustus 2026 geopend door Geoff Keighley met gamescom Opening Night Live. Vervolgens opent de Koelnmesse de deuren van 26 tot en met 30 augustus 2026. Zien wij jullie op gamescom? Laat het weten in de reacties!