Speel Crazy Taxi, Alien Isolation 2 en meer op gamescom 2026
Gaan jullie naar gamescom? Mooi, wij namelijk ook! SEGA is alvast zo vriendelijk geweest om de line-up voor de beursvloer online te gooien. Games zoals Crazy Taxi World Tour, Stranger Than Heaven en Alien: Isolation 2 zijn namelijk allemaal speelbaar op de vloer.
Het is natuurlijk het Europese game-evenement van het jaar. gamescom 2026 staat weer garant voor flink wat gameplezier en wij kunnen dan ook niet wachten om naar Keulen af te reizen. SEGA overduidelijk ook niet, want in een korte teaser claimt het bedrijf dat deze line-up de beste in tijden is. SEGA neemt namelijk Crazy Taxi World Tour, Stranger Than Heaven, Total War: Warhammer 40,000, Persona 4 Revival en Alien: Isolation 2 mee. En het mooiste? Jullie kunnen al die games al spelen op gamescom!
gamescom 2026 wordt op 25 augustus 2026 geopend door Geoff Keighley met gamescom Opening Night Live. Vervolgens opent de Koelnmesse de deuren van 26 tot en met 30 augustus 2026. Zien wij jullie op gamescom? Laat het weten in de reacties!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Zou vet zijn als ze echt effe meerdere arcade kasten maken met stuurtje en gas geven en reverse en alles voor de nieuwe Crazy Taxi. Gewoon echt de oude manier van de spelen met oude arcade kast stijl maar dan met de game met zijn nieuwe graphics.