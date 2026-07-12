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Eerste gameplay Total War: WARHAMMER 40,000 onthuld

Door Bram Noteboom
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Tijdens het Chinese evenement BiliBili World is de eerste gameplay van Total War: WARHAMMER 40,000 onthuld. Dien The Emperor en neem een kijkje!

Het is wellicht niet het soort event waar je een Warhammer-primeur verwacht, maar toch is het zo. Geheel verrijkt met Chinees commentaar (en Engelse ondertiteling) wordt de basis van deze grootschalige RTS-game uitgelicht. In het Armageddon-gebied bevinden zich troepen in een omloopbaan rond de beschaafde wereld, die wordt bedreigd door een aanhoudende invasie van de meedogenloze Orks. Deze oorlog-hongerige wezens hebben een hoop dakka verzameld en kunnen dan ook niet wachten om deze uit te testen tegen het Astra Militarum. De gouverneur van deze planeet heeft om hulp gevraagd en het is aan de speler om de troepen aan te sturen, de strategie uit te vogelen en gebruikt te maken van het slagveld. In de gameplay-video zie je talloze opties en features voorbij komen.

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Total War: WARHAMMER 40,000 heeft nog geen releasedatum. De strategiegame komt uiteindelijk op de pc te verschijnen.

Bron: Total War
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5132 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Total War: WARHAMMER 40,000
Total War: WARHAMMER 40,000

Ontwikkelaar

Creative Assembly

Uitgever

SEGA

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
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