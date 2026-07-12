Eerste gameplay Total War: WARHAMMER 40,000 onthuld
Tijdens het Chinese evenement BiliBili World is de eerste gameplay van Total War: WARHAMMER 40,000 onthuld. Dien The Emperor en neem een kijkje!
Het is wellicht niet het soort event waar je een Warhammer-primeur verwacht, maar toch is het zo. Geheel verrijkt met Chinees commentaar (en Engelse ondertiteling) wordt de basis van deze grootschalige RTS-game uitgelicht. In het Armageddon-gebied bevinden zich troepen in een omloopbaan rond de beschaafde wereld, die wordt bedreigd door een aanhoudende invasie van de meedogenloze Orks. Deze oorlog-hongerige wezens hebben een hoop dakka verzameld en kunnen dan ook niet wachten om deze uit te testen tegen het Astra Militarum. De gouverneur van deze planeet heeft om hulp gevraagd en het is aan de speler om de troepen aan te sturen, de strategie uit te vogelen en gebruikt te maken van het slagveld. In de gameplay-video zie je talloze opties en features voorbij komen.
Total War: WARHAMMER 40,000 heeft nog geen releasedatum. De strategiegame komt uiteindelijk op de pc te verschijnen.
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