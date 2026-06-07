Het is oorlog in Total War: Warhammer 40,000 deep dive

PC Gaming Show 2026 zit tjokvol games en kent een bijzonder hoog tempo. Toch wordt er bijna zes minuten de tijd genomen voor een uitgebreide Total War: Warhammer 40,000 deep dive.

Total War is een iconische franchise waarin we doorgaans met diverse beschavingen grootschalige veldslagen kunnen naspelen. Total War: Warhammer 40,000 doet hetzelfde, maar dan in de razend populaire Warhammer-wereld. Hier schilderen we echter geen figuurtjes, maar halen we gebouwen neer, knallen we raketten de lucht in en maaien we de tegenstander neer.

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In bovenstaande Total War: Warhammer 40,000 deep dive komen een flink aantal werknemers van Creative Assembly voorbij. Zo leren we meer over het design van de game, hoe de strategie tot stand is gekomen en hoe het achterliggende verhaal in elkaar steekt. Ik zou het graag allemaal voor jullie uitschrijven, maar dan zou je niet kunnen genieten van de massale veldslagen in de video!

Total War: Warhammer 40,000 kent nog geen releasedatum, maar komt te verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Later dit jaar kunnen spelers deelnemen aan een closed bèta. Meedoen? Schrijf je dan hier in voor de Total War: Warhammer 40,000 closed bèta.