Het is oorlog in Total War: Warhammer 40,000 deep dive
PC Gaming Show 2026 zit tjokvol games en kent een bijzonder hoog tempo. Toch wordt er bijna zes minuten de tijd genomen voor een uitgebreide Total War: Warhammer 40,000 deep dive.
Total War is een iconische franchise waarin we doorgaans met diverse beschavingen grootschalige veldslagen kunnen naspelen. Total War: Warhammer 40,000 doet hetzelfde, maar dan in de razend populaire Warhammer-wereld. Hier schilderen we echter geen figuurtjes, maar halen we gebouwen neer, knallen we raketten de lucht in en maaien we de tegenstander neer.
In bovenstaande Total War: Warhammer 40,000 deep dive komen een flink aantal werknemers van Creative Assembly voorbij. Zo leren we meer over het design van de game, hoe de strategie tot stand is gekomen en hoe het achterliggende verhaal in elkaar steekt. Ik zou het graag allemaal voor jullie uitschrijven, maar dan zou je niet kunnen genieten van de massale veldslagen in de video!
Total War: Warhammer 40,000 kent nog geen releasedatum, maar komt te verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Later dit jaar kunnen spelers deelnemen aan een closed bèta. Meedoen? Schrijf je dan hier in voor de Total War: Warhammer 40,000 closed bèta.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Binnenkort een nieuwe pc, dan ga ik mijzelf ook gelijk eens wagen aan warhammer dawn of war 1-2-3 (en het nieuwe deel, deeltje 4 binnenkort). Als groot warhammer fan toch maar eens tijd xD
Dit is geweldig.