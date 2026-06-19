Persona 4 Revival Broadcast toont uitgebreide gameplay
Tijdens de Persona 4 Revival Broadcast werden fans overladen met nieuwe details, features en gameplay van de aanstaande JRPG-remake. Hieronder lees je alles wat je moet weten.
We beginnen met een stukje verhaal. Persona 4 Revival speelt zich af in het Japanse stadje Inaba. De protagonist heet van oorsprong Yu Narukami, maar spelers krijgen de mogelijkheid hun eigen namen in te voeren. Ondanks het feit dat Yu pas net in Inaba woont, hoort hij al snel geruchten over de urban legend, genaamd het 'Midnight Channel'. De mythe klinkt als volgt: staat in een televisie op een regenachtige avond en je ontmoet op die wijze je soulmate. Uiteraard gaat men op onderzoek uit en zodoende: de doldwaze avonturen van Persona 4 Revival barsten los, waarin spelers kennismaken met vele personages, in aanraking komen met de bijzondere Shadows en hun eigen onderzoeksteam opzetten om de mysterieuze moorden op te lossen.
Je bent dus constant aan het wisselen tussen twee werelden: de 'echte' wereld en de Other World. Elk personage in je onderzoeksteam heeft een Persona; een soort verlengstuk van zich- of haarzelf. Door jezelf te ontwikkelen als een student zijnde in de 'echte' wereld, groei je niet alleen als persoon, maar ook je Persona wordt sterker. Dit is broodnodig, want uiteindelijk heb je deze vorm nodig om het op te nemen tegen de vele Shadows. Met nieuwe features, zoals Send Flying, Baton Pass, Prime Time en meer wordt de gameplay flink uitgebreid. Alle details van de turn-based combat-systeem kun je bekijken in de video hieronder:
Persona 4 Revival is beschikbaar vanaf 18 februari 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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@Bram, 1 uur nog gehaald gisteravond of toch stiekum vanochtend terug gekeken? 😉
Heel veel zin in deze! Ik heb het origineel niet gespeeld, dus ik ga de video maar niet helemaal bekijken ivm eventuele spoilers. De UI ziet er in ieder geval weer top uit.