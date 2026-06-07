Persona 4 Revival krijgt releasedatum in nieuwe trailer

De laatste jaren zijn Atlus en Microsoft dikke vriendjes en mag het dan ook geen verrassing worden genoemd dat Persona 4 Revival zichzelf laat zien tijdens de XBOX Games Showcase. Met goed nieuws welteverstaan: we hebben een releasedatum!

Bijna twintig jaar na het origineel kunnen we begin komend jaar weer in de schoenen van Yu stappen en alle avonturen aan de binnenkant van de televisie opnieuw beleven. Het rustige dorpje Inaba wordt geteisterd door een seriemoordenaar en Yu beheerst de sleutel tot het oplossen van deze moorden. Na een intake in de Velvet Room kan Yu reizen naar de wereld binnen de televisie en zo, samen met zijn klasgenoten, het mysterie ontrafelen. Check snel de trailer die ons ook voorziet van een releasedatum.

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Persona 4 Revival verschijnt op 18 februari 2027 voor Xbox Series X|S, PlayStation 5 en pc.