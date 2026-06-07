Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Persona 4 Revival krijgt releasedatum in nieuwe trailer

Door Wim Odekerken

De laatste jaren zijn Atlus en Microsoft dikke vriendjes en mag het dan ook geen verrassing worden genoemd dat Persona 4 Revival zichzelf laat zien tijdens de XBOX Games Showcase. Met goed nieuws welteverstaan: we hebben een releasedatum!

Bijna twintig jaar na het origineel kunnen we begin komend jaar weer in de schoenen van Yu stappen en alle avonturen aan de binnenkant van de televisie opnieuw beleven. Het rustige dorpje Inaba wordt geteisterd door een seriemoordenaar en Yu beheerst de sleutel tot het oplossen van deze moorden. Na een intake in de Velvet Room kan Yu reizen naar de wereld binnen de televisie en zo, samen met zijn klasgenoten, het mysterie ontrafelen. Check snel de trailer die ons ook voorziet van een releasedatum.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Persona 4 Revival verschijnt op 18 februari 2027 voor Xbox Series X|S, PlayStation 5 en pc.

Bron: XBOX Games Showcase
Wim Odekerken
Wim Odekerken Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 16 reviews 130 artikelen geplaatst

Een pc-gamer in hart en nieren. Wim beschikt over een indrukwekkende hoeveelheid kennis van uiteenlopende games en breidt die maar al te graag verder uit. In zijn voortdurende zoektocht naar het verfijnen van zijn vakmanschap neemt hij graag de tijd om de heerlijk eigenzinnige titels die de industrie te bieden heeft kritisch onder de loep te nemen. Strategiegames, RPG’s en meer passeren de revue, al blijft zijn liefde voor Yakuza het felst branden.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Persona 4 Revival
Persona 4 Revival

Ontwikkelaar

Atlus

Uitgever

SEGA

Release

18 februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl9 NPC 2.0
3 weken geleden om 21:46

Eindelijk een release datum, maar jammer dat het pas volgend jaar is. Het ziet er goed uit in ieder geval!

0
Avatar Mr.Harrow
Mr.Harrow
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 weken geleden om 19:34

Dit is de enige Persona die ik ooit gespeeld heb. Speelde hem destijds op de Vita. Wellicht weer een kans geven. Heb hem toen nooit uitgespeeld.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord